8 bin kişi omurilik felçlileri için koştu

Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen Wings For Life World Run'ın Türkiye ayağı, 8 bin kişinin katılımıyla İzmir'de tamamlandı. Dünyanın farklı noktalarında 12 ülkede aynı anda gerçekleşen koşuda, aralarında Red Bull sporcuları Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu ve Ahmet Arslan, ünlü sanatçı Mirkelam, ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı, ünlü oyuncular Pelin Akil, Anıl Altan, Müjde Uzman ve Ayşe Tolga gibi isimlerin de bulunduğu binlerce kişi hep beraber aynı amaç için koştu. Koşu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ve Ford Otosan'ın ana sponsorluğunda düzenlendi.Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla dünyanın dört bir yanında 12 farklı noktada koşulan Wings For Life World Run'ın Türkiye ayağı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ve Ford Otosan'ın ana sponsorluğunda 6 Mayıs Pazar günü İzmir'de gerçekleşti. 8 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, İzmir Kültürpark Lozan Kapısı'ndan start aldı. Birbirinden keyifli görüntülere sahne olan ve dünyanın en büyük yardım koşularından biri olan Wings For Life World Run'a 12 ülkede yüz bini aşkın kişi katıldı. İzmir halkının da yoğun ilgi gösterdiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.Koşuda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Genel Başkanı Ramazan Baş, Red Bull sporcuları Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu ve Ahmet Arslan, ünlü sanatçı Mirkelam, ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı, ünlü oyuncular Pelin Akil, Anıl Altan, Müjde Uzman ve Ayşe Tolga start çizgisinde yerini alan isimler arasındaydı.Ford Kuga Yakalama Aracı'nın direksiyonunda ise Ford Team Türkiye'nin şampiyon ralli pilotu Murat Bostancı oturdu. Bostancı, start verildikten 30 dakika sonra 15 km/s hızla yarışçıları takip etmeye başladı. Yakalama Aracı'nın geçtiği koşucular yarışmadan elendi.Dünyada omurilik felci nedeniyle yatağa ve tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan ve büyük bir umutla bu hastalığın tedavisindeki gelişmeleri bekleyen milyonlarca insan var. Biz Wings for Life World Run'ı, onlar için umut ışığı olarak görüyoruz. Bu yarıştan elde edilen gelirle sürdürülen bilimsel araştırmaların omurilik felcine karşı çözüm olacağına inanıyoruz. İyiliksever binlerce İzmirli ile birlikte işte bu sebeple buradayız. Dünyanın en önemli yardım organizasyonlarından birine destek olmaktan çok mutluyuz. Bu koşu, İzmir gibi yaşayan ve yaşanılacak bir şehre çok yakışıyor. Umarım kentimizden topladığımız bağışlarla bir derde derman oluruz. Bağışlarıyla bu organizasyona destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Kendileriyle gurur duyduğumu bilmelerini isterim.Dünya genelinde milyonlarca kişi kök hücre çalışmalarında gelişme olmasını bekliyor. Ülkemizde de 200 bin omurilik felçlisi var. Bu sayıya her yıl binlerce kişi ekleniyor. Ne yazık ki tekerlekli sandalyeye mahkum oluyorlar. Toplumsal yaşama katılabilmek için Wings For Life World Run'ın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sponsorluk desteğiyle yanımızda olan herkese de teşekkürlerimizi iletiyorum.Bugün binlerce kişi burada aynı amaç için toplandık. Wings For Life World Run benim de yıllardır içinde bulunduğum bir organizasyon. Katılan herkese destekleri için bir kez de ben teşekkür ederim.'Yakalama aracını kullanır mısın?' diye sorduklarında çok heyecanlandım. En önemlisi de böylesine önemli bir amaca hizmet eden bir organizasyonda yer almaktı. Bugün yaptığım sürüş, normalde rallide yaptığımdan çok daha farklı. Yarışlarda hızlı olmaya çalışırken, burada çok daha yavaş bir şekilde araba kullandım. Sabır testi gibiydi ama güzel bir tecrübeydi. Organizasyonun en anlamlı tarafı tabii ki omurilik felci tedavilerine kaynak yaratıyor olması. Böyle güzel bir amaca hizmet eden koşunun içinde bulunmak çok ayrı bir mutluluk.