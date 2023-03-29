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7500 TL emekli maaşı meclisten geçti mi? 7500 TL emekli maaşı ne zaman olacak, ödenecek, kimleri kapsıyor? En düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkarılacağı açıklanmasından sonra zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarih ve en düşük emekli maaşı 7500 TL'nin Meclis'ten geçip geçmediği merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni emekli maaşlarının ödeneceği tarih hakkında açıklama yaptı. Peki 2023 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 7500 TL emekli maaşı Meclis'ten geçti mi?En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesini ile emekli ikramiyesini 2 bin TL öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.Emekli aylıklarında yapılacak olan düzenlemeyle ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ''Geçici işçilerin çalıştığı kurumlarda kadrolu olabilmeleri için düzenleme yapıyoruz. Bugün sunacağımız yasa teklifimiz 16 madde. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak. '' dedi.Ayrıca AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ''Bu düzenlemeden SGK, Bağ-Kur ve EYT'den 7 bin 500 TL'nin altında emekli aylığı olanlar da yararlanacak. 7.500 TL nin üstünde emekli maaşı olanlar için bir düzenleme yapılmayacak.'' dedi.Elitaş, basın toplantısı yaptıktan yarım saat sonra yeni bir toplantı düzenledi. Bu toplantı bittikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini söyleyen Elitaş, Ramazan Bayramı'ndaki emekli ikramiyelerinin 2 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenlemeyi de bu yasa teklifine ekleyeceklerini duyurdu.Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Elitaş, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkmasıyla birlikte diğer emeklilerin tepki gösterdiği ve bu konuda bir düzenleme olup olmayacağına ilişkin soruya, "Hayır. 5 bin 500 TL iken de aynı durum vardı. 3 500 TL iken de aynı durum vardı. O zaman niye tepki göstermediler. Bu yapılanlar, seçime giderken manipülasyon. Seçim yaklaşırken, iktidarın yaptığı vatandaş lehine düzenlemeleri hep manipüle edebilmek, onu farklı noktalara çekebilmek için farklı şekilde değerlendirmeler yapılıyor" dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yeni açıklamada emekli alt sınırnın 200 yılında 1500 liraya, 2023 yılı ocak ayında 2 bin 500 liraya ve 2023 yılında son olarak 5 bin 500 liraya yükseldiği hatırlatıldı.Açıklamanın devamında "5 bin 500 lira olan emekli alt sınır aylığı tutarı bu yılın nisan ödeme dönemi itibarıyla da yüzde 36,36 artışla 7 bin 500 liraya yükseltilecektir. Böylece en düşük emekli maaşı aralık 2022'ye göre yüzde 114,3 artırılmış olacaktır.2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7 bin 500 lira olarak ödenecek ve 8,8 milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır. Emeklilerimize hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.Zamlı emekli maaşı ödemeleri Nisan ayı içerisinde hesaplara aktarılacak. SSK, Bağ*Kur ve Emekli sandığı maaş ödemeleri tahsis numarasına göre yatırılmaktadır. Aşağıdan emekli maaşlarının yatacağı tarihleri öğrenebilirsiniz.