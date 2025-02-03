6 Şubat resmi tatil mi? 6 Şubat okullar tatil mi? 2025

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye'nin en büyük doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Depremin ikinci yıl dönümü yaklaşırken, özellikle depremden etkilenen illerde eğitim-öğretime bir gün ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat, ülkemizde resmi tatil yapılmamıştır. Buna göre kamu idareleri ve özel sektör işyerleri normal iş seyrine devam edecek. Resmi tatiller takvimine göre 6 Şubat resmi tatil olarak geçmiyor.



6 Şubat 2025 Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da valilikler tarafından okulların tatil edilmesi yönünde bir karar alınabileceği belirtiliyor.

MEB tarafından aşınacak karar doğrultusunda 6 Şubat tatili netleşerek kamuoyuyla paylaşılacaktır.