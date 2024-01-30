Haber Tarihi: 30 Ocak 2024 10:48 - Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024 10:48

6 Şubat resmi tatil mi? 6 Şubat 2024 okullar tatil mi?

6 Şubat resmi tatil mi? 2024 yılında gündeme geldi. Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem felaketinin yıldönümü yaklaşırken MHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından 6 Şubat tarihinin resmi tatil ilan edilmesi için valilik nezdinde talepte bulunulduğu belirlendi. Peki, 6 Şubat resmi tatil mi? 6 Şubat 2024 okullar tatil mi?

6 Şubat resmi tatil mi? 6 Şubat 2024 okullar tatil mi?
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki depremde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmişti. Bu acı günün yıldönümü yaklaşırken MHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından valilik nezdinde bir talepte bulunduğu ifade edildi. Peki, 6 Şubat resmi tatil mi? 6 Şubat 2024 okullar tatil mi?

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat ve beraberindeki heyet, Vali Osman Varol'u ziyarette bulunarak depremzedelerin anısına bu yılki taleplerini ilettiler.

6 ŞUBAT RESMİ TATİL Mİ?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinin yıldönümünde konuşan Ali Önat, "Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahatça yapabilmesi ve deprem şehitlerinin anılması için 6 Şubat'ın tatil günü olmasını talep ettik" dedi. Önat bu taleplerinin olumlu karşılandığını söyleyerek toplumun duygusal ve manevi ihtiyaçlarına hizmet etmek amacı ile böyle bir girişimde bulunduklarını iletti. MHP'nin talebinin kabul görmesi halinde 6 Şubat tarihi Adıyaman'da resmi tatil olacaktır.

OKULLAR 6 ŞUBAT'TA TATİL Mİ?

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat'ın talebi doğrultusunda yaşanan deprem felaketinin yıldönümünün resmi tatil olarak kabul görülmesi durumunda Adıyaman'da 6 Şubat okullar tatil olacaktır. Ancak şu ana kadar bir bilgilendirme gelmediğinden dolayı okullar 6 Şubat tarihinde tatil değildir.
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