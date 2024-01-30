6 Şubat resmi tatil mi? 6 Şubat 2024 okullar tatil mi?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki depremde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmişti. Bu acı günün yıldönümü yaklaşırken MHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından valilik nezdinde bir talepte bulunduğu ifade edildi.





MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat ve beraberindeki heyet, Vali Osman Varol'u ziyarette bulunarak depremzedelerin anısına bu yılki taleplerini ilettiler.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinin yıldönümünde konuşan Ali Önat, "Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahatça yapabilmesi ve deprem şehitlerinin anılması için 6 Şubat'ın tatil günü olmasını talep ettik" dedi. Önat bu taleplerinin olumlu karşılandığını söyleyerek toplumun duygusal ve manevi ihtiyaçlarına hizmet etmek amacı ile böyle bir girişimde bulunduklarını iletti. MHP'nin talebinin kabul görmesi halinde 6 Şubat tarihi Adıyaman'da resmi tatil olacaktır.

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat'ın talebi doğrultusunda yaşanan deprem felaketinin yıldönümünün resmi tatil olarak kabul görülmesi durumunda Adıyaman'da 6 Şubat okullar tatil olacaktır. Ancak şu ana kadar bir bilgilendirme gelmediğinden dolayı okullar 6 Şubat tarihinde tatil değildir.