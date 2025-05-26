5 Haziran okullar tatil mi? Arefe günü okullar tatil mi? 2025

Her yıl olduğu gibi 2025'te de resmi tatil günleri ve özel bayramlar, çalışma hayatını ve eğitim takvimini doğrudan etkiliyor. Özellikle Kurban Bayramı gibi uzun soluklu tatiller, okulların kapanış tarihlerini ve ara tatil düzenlemelerini önemli ölçüde belirliyor. 5 Haziran 2025 okullar tatil mi sorusu, bu bağlamda hem eğitim camiasını hem de genel kamuoyunu yakından ilgilendiriyor.

2025 yılı Kurban Bayramı takvimi, 5 Haziran Perşembe gününün önemini ortaya koyuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, 2025 Kurban Bayramı'nın arefe günü 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk gelmektedir. Bayramın birinci günü ise 6 Haziran 2025 Cuma günüdür.

Resmi tatil mevzuatına göre, dini bayramların arefe günleri yarım gün resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu durumda, 5 Haziran 2025 Perşembe günü öğleden sonra saat 13:00 itibarıyla kamu kurumları, bankalar ve birçok özel sektör kuruluşu yarım gün tatil olacaktır. Peki, okullar için durum ne olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde Kurban Bayramı tatili, 5 Haziran 2025 Perşembe günü saat 13.00'da başlayıp, 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek şekilde belirtilmiştir. Bu takvime göre, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra eğitim-öğretim faaliyetleri duracak ve okullar tatil olacaktır. Sabah saatlerinde dersler normal seyrinde devam edecektir.

Ancak, geçmiş yıllarda olduğu gibi, Kurban Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleşerek 9 güne uzatılması ihtimali de bulunmaktadır. Eğer hükümet tarafından 5 Haziran Perşembe günü tam gün idari izin kararı alınırsa, okullar 5 Haziran Perşembe gününün tamamında tatil olabilir. Şu an için 5 Haziran 2025 Perşembe günü için resmi olarak belirlenen durum, öğleden sonra yarım gün tatil olmasıdır. Tam gün tatil kararı için hükümetten veya MEB'den ek bir duyuru beklenmelidir.



AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?



Kurban Bayramı arefe günü 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günü yarım gün kabul edilirken öğleden sonra kamu kurumları tatil olacak.



Arefe günü yarım gün tatil olduğundan öğleden sonra bankalar, nüfus müdürlükleri, üniversiteler, okullar, kaymakamlıklar, belediyeler, sağlık ocakları, eczaneler ve diğer birçok kurum kapalı olacak.

Kurban Bayramı, 2025 yılında aşağıdaki günlere denk gelmektedir:

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe (Öğleden Sonra Yarım Gün Tatil)



Bayramın 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma



Bayramın 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi



Bayramın 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar



Bayramın 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi



Bu takvime göre, Kurban Bayramı tatili, 5 Haziran Perşembe öğleden sonrası ile başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü dahil olmak üzere toplamda 4,5 gün resmi tatil içermektedir. Hafta sonu ile birleştiğinde (7-8 Haziran), tatil süresi daha da uzamaktadır. Özellikle kamu çalışanları için 5 Haziran Perşembe gününün tamamı ve 9 Haziran Pazartesi gününün tamamı idari izinle birleştirilerek, uzun bir tatil imkanı sunulması potansiyeli bulunmaktadır. Öğrenciler için de benzer bir durum söz konusu olabilir, ancak bu kararın MEB tarafından açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini daha önceden yayınlamıştı. Bu takvim, öğrencilerin ve eğitimcilerin tüm yıl boyunca hangi tarihlerde okula gideceklerini ve hangi tarihlerde tatil yapacaklarını göstermektedir. İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin önemli tarihler:

Ders Yılı Başlangıcı: 9 Eylül 2024 Pazartesi



Birinci Dönem Ara Tatili: 11-15 Kasım 2024



Yarıyıl Tatili (Sömestr): 20 Ocak 2025 Pazartesi - 31 Ocak 2025 Cuma



İkinci Dönem Başlangıcı: 3 Şubat 2025 Pazartesi



İkinci Dönem Ara Tatili (Ramazan Bayramı ile birleşen): 31 Mart 2025 Pazartesi - 4 Nisan 2025 Cuma



Kurban Bayramı Tatili: 5 Haziran 2025 Perşembe (Öğleden Sonra) - 9 Haziran 2025 Pazartesi



Ders Yılı Sonu (Karne Günü): 20 Haziran 2025 Cuma





