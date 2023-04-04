Haber Tarihi: 04 Nisan 2023 09:12 - Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 09:12

4 NİSAN 2023 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 4 Nisan 2023 aktüel katalogu raflarda yerini aldı. A101 aktüel kataloğu avantajları ile ilgili araştırmalar yeni haftanın gelmesiyle devam ediyor. Bu haftanın A101 aktüel kataloğu ürünleri açıklandı. 4 Nisan A101 aktüel kataloğunda elektrikli araç 119.990 TL satış fiyatı ile yer aldı. SEG çamaşır makinesi ise 6.499 TL satış fiyatı ile bulunuyor. A101'de bu hafta;teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. Peki, A101'de bu hafta neler var, hangi ürünler var? İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu 4 Nisan 2023!

4 NİSAN 2023 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
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4 Nisan 2023 Perşembe A101 haftanın yıldızları yine yoğun ilgi gördü. Ayrıca A101 Ramazan özel hediye kartı ile ihtiyaç sahiplerine kolay ve güvenli alışveriş imkanı sunuyor. A101 hediye kartı, ister marketten hediye kartı olarak, ister SMS ile telefona yönlendirebileceğiniz sanal kod olarak alabilirsiniz. A101 aktüel 21 Mart 2023 kataloğu içerisinde ise; APEC 125 CC Benzinli Motosiklet dikkat çekiyor. Bu ürün A101 mağazalarında ve a101.com.tr A101 online satışta olacak. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu 4 Nisan 2023 Perşembe! 

4 NİSAN 2023 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 haftanın yıldızları yine yoğun ilgi gördü. Ayrıca A101 Ramazan özel hediye kartı ile ihtiyaç sahiplerine kolay ve güvenli alışveriş imkanı sunuyor. A101 hediye kartı, ister marketten hediye kartı olarak, ister SMS ile telefona yönlendirebileceğiniz sanal kod olarak alabilirsiniz. A101 aktüel 16 Mart 2023 kataloğu içerisinde ise; APEC 125 CC Benzinli Motosiklet dikkat çekiyor. Bu ürün A101 mağazalarında ve a101.com.tr A101 online satışta olacak. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu 4 Nisan 2023 Perşembe! 4K 48 İnç 2 yıl garantili televizyon 14.299 TL
55 İnç Ultra HD Android TV 11.999 TL
43 İnç Smart Led TV 4.299 TL
256 GB Akıllı Cep Telefonu 12.199 TL
Waffle Makinesi 299 TL
El Blender seti 439 TL

Çay makinesi 579 TL
Buharlı Kırışık Giderici 379 TL
Saç Kurutma Makinesi 249 TL

Şarjlı Diş Fırçası 439 TL
Saç Sakal Kesme Makinesi 329 TL
Bluetooth beyaz kulaklık 139 TL

Kulakiçi kablolu kulaklık 24,95 TL
Bluetooth hoparlör 79,95 TL
Telefon tutucu 34.95 TL

Kapaklı balık ve gözleme tavası 169,95 TL
Çöp Kovası 12,95 TL
Çok amaçlı kutu 14,95 TL

4+1 Merdiven 349,95 TL
26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 2229 TL
Karartma Hazır Fon Perde 145x250 cm 109 TL

Pamuklu desenli paspas 39,95 TL
Çift kişilik lastikli penye çarşaf 99,95 TL
Bay-bayan terlik 69,95 TL


Elektrikli araç 119.990 TL
Çift camlı beyaz ankastre set 6.599 TL
10 Kg çamaşır makinesi 6499 TL

6 programlı bulaşık makinesi 5399 TL

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