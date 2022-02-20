3 Bant Dünya Kupası Ankara'da başlıyor

3 Bant Dünya Kupası, 21 Şubat Pazartesi günü Ankara'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
3 Bant Dünya Kupası Ankara'da başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2022 16:29
Ankara'da düzenlenecek 3 Bant Dünya Kupası, 21 Şubat Pazartesi başlayacak.

Gölbaşı'ndaki bilardo tesisinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 27 Şubat'ta tamamlanacak.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Bant Avrupa Milli Takımlar Şampiyonası'nın ardından yeni tesislerinde önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Şampiyonaya katılım hakkında bilgi veren Ercan, "Dünya Kupası'nda 22 ülkeden toplam 149 sporcu mücadele edecek. Organizasyonda Türkiye'den 6'sı milli takım sporcusu olmak üzere ev sahibi kontenjanıyla birlikte 20 sporcu yarışacak." ifadelerini kullandı.

Mısır'da geçen yıl aralık ayında yapılan Dünya Kupası'nda Semih Saygıner'in birinci olduğunu hatırlatan Ercan, Ankara'da da bir Türk sporcunun şampiyon olmasını temenni etti.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.