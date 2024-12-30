3 aylar ne zaman başlayacak? 2025 Diyanet Receb ayı

İslam dünyasında maneviyatın doruk noktasına ulaştığı üç kutsal ay olan Recep, Şaban ve Ramazan, her yıl büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu özel aylar, ibadetlerin artırıldığı, duaların kabul bulduğu ve tövbelerin affa uğradığı kutsal dönemler olarak bilinir. 2025 yılı için bu üç ayların başlangıç tarihleri de Diyanet takvimiyle belirlenmiş durumda. Özellikle Ramazan ayının başlangıcı, oruç ibadetine hazırlanan Müslümanlar için oldukça önemli bir dönüm noktasıdır. 2025 yılı için üç ayların başlangıcı ve Ramazan orucunun ilk günü, hicri takvime göre hesaplanarak açıklanmıştır. Peki, 2025'te üç aylar ne zaman başlayacak? İşte Recep, Şaban ve Ramazan aylarının 2025 yılı başlangıç tarihleri!Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Buna göre 2025 yılı üç aylar başlangıç tarihi belli oldu. Takvimde yer alan bilgiye göre üç aylar 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Recep ayı ile başlayacak.Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde "Allah'ım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şuabü'l-îmân, 5/348-349 [3534]). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (el-Bakara, 2/184-185).Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber'in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]). Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)