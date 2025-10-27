29 Ekim otobüsler, toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi 2025? Bugün, yarın yollar, marmaray, metro, otobüs ücretsiz mi?

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm yurtta hissediliyor. Resmi tatiller takviminde yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl 100.yılı kutlanıyor. Resmi tatili değerlendirmek isteyenlerin gözü "Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, 29 Ekim otobüs, metro, metrobüs, marmaray ve vapur bedava mı?" sorusuna gelecek cevaba çevrildi. İşte, 29 Ekim toplu taşıma ücret tarifesine ilişkin yapılan açıklamalar...İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 28-29 Ekim'de toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. Otobüs, Metrobüs, Metro ve Vapur seferleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Ücretsiz geçiş için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerektiğini hatırlatan İmamoğlu, paylaşımında bu işlemin yapılabileceği "https://m.istanbulsenin.istanbul/kisisellestirme" linkine de yer verdi.AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptığı açıklamada yarın ve 29 Ekim'de İstanbul'da tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. Bu açıklama doğrultusunda Marmaray'ın 28-29 Ekim tarihlerinde ücretsiz olması bekleniyor.AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptığı açıklamada yarın ve 29 Ekim'de İstanbul'da tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. Bu açıklama doğrultusunda Marmaray'ın 28-29 Ekim tarihlerinde ücretsiz olması bekleniyor.İBB tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve Toplu Ulaşımıma entegre Özel Deniz Motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO, ANKARAY ve Teleferik) ile 29 Ekim Pazar günü ücretsiz olarak hizmet verecek.