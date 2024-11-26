Haber Tarihi: 26 Kasım 2024 18:47 - Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2024 18:47

27 Kasım: Yarın okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil?

27 Kasım günü okulların tatil mi değil mi binlerce veli ve öğrenci tarafından merak ve araştırma konusu. Ülkenin genelinde soğuk havalardan kaynaklı öğrenciler tatil haberlerine gözünü dikti. Peki, bugün okullar tatil mi, var mı? 27 Kasım MEB okullar var mı yok mu?

27 Kasım: Yarın okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil?
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AFAD'dan yurdun büyük bölümü için meteorolojik uyarı geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, bugün itibarıyla 30 şehre "sarı", 20 şehre "turuncu", yarın ise 16 şehre "sarı", 13 şehre "turuncu" kodla yağış uyarısı verildiği belirtildi. Peki, yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullara kar tatili olacak?

27 KASIM: OKULLAR TATİL Mİ?

Birçok ilde etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı illerde 25 Kasım Pazartesi ve 26 Kasım Salı günü için okullarda tatil kararı alındı.

27 Kasım Çarşamba günü okullarda kar tatili için resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili Valilik açıklamaları geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
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