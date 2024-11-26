27 Kasım: Yarın okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil?

AFAD'dan yurdun büyük bölümü için meteorolojik uyarı geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, bugün itibarıyla 30 şehre "sarı", 20 şehre "turuncu", yarın ise 16 şehre "sarı", 13 şehre "turuncu" kodla yağış uyarısı verildiği belirtildi. Peki, yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullara kar tatili olacak?



Birçok ilde etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı illerde 25 Kasım Pazartesi ve 26 Kasım Salı günü için okullarda tatil kararı alındı.



27 Kasım Çarşamba günü okullarda kar tatili için resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili Valilik açıklamaları geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

