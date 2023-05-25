26 Mayıs okullar tatil mi? 27 Mayıs 2023 okullar tatil mi?

2023 Resmi tatiller büyük merakla araştırılıyor. 26 Mayıs hakkında peş peşe sorular geliyor. Ülke genelinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, okulların seçim sonrası hazır hale getirilmesi için bir dizi önlem alındı. Seçimlerin ertesi günü olan 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar tatil edildi. İşte 26 Mayıs resmi tatil mi? sorusunun cevabı...26 Mayıs resmi tatiller arasında yer almıyor ve bu nedenler tatil değildir.Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullara eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara verilecek.Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.Mayıs Ayının İlk PerşembesiDünya Şifre Günü1 MayısEmek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı)Trafik ve İlk Yardım Haftası (1-7 Mayıs)Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası (1-7 Mayıs)Bilişim Haftası (1-7 Mayıs)2 MayısDünya Bebek Günü3 MayısDünya Astım GünüDünya Basın Özgürlüğü Günü4 MayısStar Wars Günüİş Güvenliği Haftası (4-10 Mayıs)5 MayısHıdırellez (5-6 Mayıs)6 MayısÜcretsiz Çizgi Roman Günü8 MayısÇorap Giymeme Günü9 MayısKayıp Çorapları Anma GünüAvrupa GünüDünya Çölyak Farkındalık Günü10 MayısEngelliler Haftası (10-16 Mayıs)Danıştay ve İdari Yargı Haftası (10-16 Mayıs)Dünya Psikologlar GünüSağlık İçin Hareket Et Günü11 Mayısİstediğini Yeme Günü12 MayısHemşireler Haftası (12-18 Mayıs)13 MayısUlusal Peyzaj Mimarlığı Günü14 MayısDünya Çiftçiler GünüAnneler Günü15 MayısDünya Aile GünüHava Şehitlerini Anma GünüGençlik Haftası (15-21 Mayıs)17 MayısDünya Hipertansiyon GünüDünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü18 MayısMüzeler Haftası (18-24 Mayıs)Mayıs ayı önemli günler ve haftalar 2023: Mayıs ayında resmi tatil var mı, hangi gün19 MayısAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor BayramıGençlik Haftası (19-25 Mayıs)20 MayısDünya Arı GünüDünya Klinik Araştırmalar Günü21 MayısDünya Meditasyon Günü22 MayısUluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü23 MayısDünya Kaplumbağalar Günü25 MayısHavlu GünüEtik Günü26 MayısDünya Dracula Günü28 MayısDünya Hamburger Günü29 Mayısİstanbul'un Fethi (29 Mayıs 1453)31 MayısKabin Memurları GünüDünya Tütüne Hayır Günü