Haber Tarihi: 25 Mayıs 2023 15:03 - Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2023 15:03

26 Mayıs okullar tatil mi? 27 Mayıs 2023 okullar tatil mi?

26 Mayıs 2023 tatil mi? 27 Mayıs özel sektöre, kamuya tatil mi? 28 Mayıs'ta yapılacak seçimin ardından eğitim öğretime kaç gün ara verileceği sorgulanıyor. Konuya dair kesin açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Peki, 26 Mayıs 2023 günü tüm kamu ve kuruluşları kapalı mı olacak? 26 Mayıs okullar tatil mi? 27 Mayıs 2023 okullar tatil mi?

26 Mayıs okullar tatil mi? 27 Mayıs 2023 okullar tatil mi?
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2023 Resmi tatiller büyük merakla araştırılıyor. 26 Mayıs hakkında peş peşe sorular geliyor. Ülke genelinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, okulların seçim sonrası hazır hale getirilmesi için bir dizi önlem alındı. Seçimlerin ertesi günü olan 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar tatil edildi. İşte 26 Mayıs resmi tatil mi? sorusunun cevabı...

26 MAYIS TATİL Mİ?
 26 Mayıs resmi tatiller arasında yer almıyor ve bu nedenler tatil değildir.
29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullara eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara verilecek.

TÜRKİYE GENELİNDE OY VERME SAATLERİ KAÇ?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

MAYIS AYINDAKİ ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALAR

Mayıs Ayının İkinci Pazarı
Anneler Günü

Mayıs Ayının İlk Perşembesi
Dünya Şifre Günü


1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı)
Trafik ve İlk Yardım Haftası (1-7 Mayıs)
Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası (1-7 Mayıs)
Bilişim Haftası (1-7 Mayıs)

2 Mayıs
Dünya Bebek Günü

3 Mayıs
Dünya Astım Günü
Dünya Basın Özgürlüğü Günü

4 Mayıs
Star Wars Günü
İş Güvenliği Haftası (4-10 Mayıs)

5 Mayıs
Hıdırellez (5-6 Mayıs)

6 Mayıs
Ücretsiz Çizgi Roman Günü

8 Mayıs
Çorap Giymeme Günü

9 Mayıs
Kayıp Çorapları Anma Günü
Avrupa Günü
Dünya Çölyak Farkındalık Günü

10 Mayıs
Engelliler Haftası (10-16 Mayıs)
Danıştay ve İdari Yargı Haftası (10-16 Mayıs)
Dünya Psikologlar Günü
Sağlık İçin Hareket Et Günü

11 Mayıs
İstediğini Yeme Günü

12 Mayıs
Hemşireler Haftası (12-18 Mayıs)

13 Mayıs
Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü

14 Mayıs
Dünya Çiftçiler Günü
Anneler Günü

15 Mayıs
Dünya Aile Günü
Hava Şehitlerini Anma Günü
Gençlik Haftası (15-21 Mayıs)

17 Mayıs
Dünya Hipertansiyon Günü
Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü

18 Mayıs
Müzeler Haftası (18-24 Mayıs)

Mayıs ayı önemli günler ve haftalar 2023: Mayıs ayında resmi tatil var mı, hangi gün19 Mayıs
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Gençlik Haftası (19-25 Mayıs)

20 Mayıs
Dünya Arı Günü
Dünya Klinik Araştırmalar Günü

21 Mayıs
Dünya Meditasyon Günü

22 Mayıs
Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü

23 Mayıs
Dünya Kaplumbağalar Günü

25 Mayıs
Havlu Günü
Etik Günü

26 Mayıs
Dünya Dracula Günü

28 Mayıs
Dünya Hamburger Günü

29 Mayıs
İstanbul'un Fethi (29 Mayıs 1453)

31 Mayıs
Kabin Memurları Günü
Dünya Tütüne Hayır Günü

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