25 Şubat: Yarın (Salı Günü) Okullar Tatil mi? - 2025

Kar yağışı sebebiyle birçok ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. İstanbul'da beklenen kar yağışının başlaması ardından İstanbul Valiliği, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar geliyor. Peki yarın okullar tatil mi? 25 Şubat salı günü İstanbul'da okullar tatil mi olacak? İşte, okullarla ilgili detaylar…



25 ŞUBAT SALI GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?



Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, 25 Şubat 2025 Salı günü herhangi bir resmi tatil bulunmuyor. Yılın resmi tatilleri arasında 1 Ocak (Yılbaşı), 23 Nisan (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı), 1 Mayıs (Emek ve Dayanışma Günü), 19 Mayıs (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı), 30 Ağustos (Zafer Bayramı) ve 29 Ekim (Cumhuriyet Bayramı) gibi günler yer alıyor. Ayrıca dini bayramlar olan Ramazan Bayramı (29 Mart-1 Nisan 2025) ve Kurban Bayramı (5-9 Haziran 2025) da takvimde mevcut, ancak 25 Şubat bu tarihlerden biri değil. Dolayısıyla, resmi bir tatil beklentisi olmadan, okulların normal şartlarda açık olması planlanıyor.



OKULLARIN TATİL TAKVİMİ NEDİR?



MEB'in açıkladığı takvime göre:



Yarıyıl Tatili: 20 Ocak 2025 Pazartesi - 31 Ocak 2025 Cuma arasında yapıldı.

İkinci Dönem: 3 Şubat 2025 Pazartesi başladı ve 20 Haziran 2025 Cuma sona erecek.

İkinci Ara Tatil: 31 Mart 2025 Pazartesi - 4 Nisan 2025 Cuma arasında gerçekleşecek.

Bu bilgiler ışığında, 25 Şubat 2025 Salı günü ikinci dönemin devam ettiği bir iş günü olarak görünüyor ve okulların rutin şekilde açık olması bekleniyor.



HAVA KOŞULLARI OKULLARI ETKİLER Mİ?



25 Şubat Salı günü okulların tatil olup olmayacağı konusunda hava durumu önemli bir faktör olabilir. Şubat ayı genellikle Türkiye'de kış koşullarının etkili olduğu bir dönem. Ancak, 24 Şubat 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla (saat 06:40 PST, yani Türkiye saatiyle 14:40), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ya da valiliklerden 25 Şubat için ülke genelinde okulları tatil edecek düzeyde bir olumsuz hava durumu uyarısı bulunmuyor. Yine de yerel düzeyde kar yağışı, buzlanma ya da fırtına gibi ekstrem durumlar yaşanırsa, il ya da ilçe valilikleri özel tatil kararları alabilir. Örneğin, geçtiğimiz yıllarda yoğun kar yağışı nedeniyle Samsun, Kastamonu gibi illerde okullar tatil edilmişti. Bu nedenle, yarın için tatil ihtimalini değerlendirmek isteyenlerin yerel valilik açıklamalarını ve hava durumu raporlarını takip etmesi öneriliyor.



BUGÜNKÜ DERBİ TATİLİ ETKİLER Mİ?



24 Şubat 2025 Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, akşam saat 20:00'de RAMS Park'ta başlayacak. Bu büyük maç, özellikle İstanbul'da yaşayan taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Ancak, bu maçın okulların tatil edilmesiyle doğrudan bir bağlantısı yok. Derbi maçları genellikle ertesi gün için resmi tatil ilan edilmesine neden olmaz; sadece maçın oynandığı şehirde trafik ve güvenlik önlemleri gibi ek düzenlemeler yapılır. Dolayısıyla, 25 Şubat Salı günü İstanbul'da ya da başka şehirlerde derbi nedeniyle okulların tatil edilmesi beklenmiyor.



SON DAKİKA TATİL AÇIKLAMASI OLUR MU?



Türkiye'de okulların tatil edilmesi kararları genellikle valilikler tarafından alınır ve bu kararlar hava koşulları, afetler ya da özel durumlar gibi unsurlara bağlıdır. 24 Şubat Pazartesi sabahı itibarıyla, 25 Şubat Salı için henüz ülke genelinde ya da herhangi bir ilde tatil duyurusu yapılmadı. Ancak gün içinde hava durumunda beklenmedik bir değişiklik olursa, akşam saatlerine doğru valiliklerden son dakika açıklamaları gelebilir. Bu tür duyurular için yerel haber siteleri, valiliklerin resmi sosyal medya hesapları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kanalları takip edilmeli.

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