Haber Tarihi: 20 Şubat 2025 19:34 - Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 19:34

24 Şubat: Pazartesi günü okullar tatil mi?

24 Şubat: Pazartesi okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi? Öğrenciler ve veliler, 24 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Şu ana kadar İstanbul Valiliği'nden 24 Şubat için okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle, 24 Şubat'ta İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Güncel bilgiler için İstanbul Valiliği'nin resmi duyurularını takip etmek önemlidir.

24 Şubat: Pazartesi günü okullar tatil mi?
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Kar yağışı sebebiyle birçok ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi. İstanbul'da beklenen kar yağışının başlaması ardından İstanbul Valiliği, AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar geliyor. İstanbul'da her ilçede kar yağışının etkili olması beklenirken kar kalınlığının ise 5 ila 30 santimetre arasında olması bekleniyor. Çamlıca, Karlıtepe gibi yüksek bölgelerde ise kar yağışı daha da etkili olacak. İstanbul'da geçtiğimiz hafta ulaşımda aksamalar yaşanmaması için okullar il genelinde 1 gün eğitime ara vermişti. Kar yağışı, İstanbul'un kapısına dayanırken İstanbul Valiliği tarafından yapılacak açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Peki bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 24 Şubat İstanbul'da okullar tatil mi olacak? İşte, okullarla ilgili detaylar…

24 ŞUBAT: PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, 20 Şubat Perşembe günü tüm illerde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün boyunca ara verildiğini duyuruldu. İlkokul, ortoakul, liseler, anaokulu, anasınıfı gibi kademeler tatil olacak.

24 Şubatp azartesi günü okullar tati olup olmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. 
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