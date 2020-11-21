21 Kasım - 22 Kasım Marketler açık mı? Marketler haftasonu kaçta kapanacak?

Marketler açık mı? Haftasonu marketler açık olacak mı? Marketler saat kaçta açılacak, marketler saat kaçta kapanacak 21 Kasım 2020 ve 22 Kasım 2020 günlerinde merak edilyor. Marketler saat kaçta açılıyor? bilgisine ulaşmak için kıyasıya bir rekabet var. Ünlü marketler saat kaçta açılıyor? BİM kaçta açılıyor? A101 kaçta açılıyor? Şok kaçta açılıyor? Migros kaçta açılıyor? diye yapılan aramalar marketler saat kaçta açılıyor ortaya çıkaracak. 4 günlük sokağa çıkma yasağından sonra marketlere gitmek isteyen vatandaşlar marketler saat kaçta açılacak diyerek aramalarını gerçekleştiriyor. İşte marketlerin saat kaçta açılacağına dair aramalar ve yanıtları...

21 Kasım 2020 09:41
21 Kasım - 22 Kasım Marketler açık mı? Marketler haftasonu kaçta kapanacak?
21 ve 22 Kasım 2020 itibarı ile marketlerin saat kaçta açılacağı belli oldu. Sokağa çıkma yasağından sonra herkes marketlerin açılış saatini öğrenmeye başladı. Gerçek şu ki sokağa çıkma yasağından sonra marketler yeniden belirlenen mesai saatlerinde çalışmaya başlayacak. Marketlerin açık olup olmayacağını merak edenler arama motorlarında "Marketler yarın açık mı" sorusuna yanıt arıyor. Peki, BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri nedir? Bugün Marketler saat kaçta açılıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Hal böyle olunca, sabah saatlerinden itibaren market çalışma saatleri de merak edilen konular arasında yerini aldı. Buna göre; bugün bakkallar ve marketler açık mı, kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, MİGROS çalışma saatleri!


BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?
Yapılan açıklamaya göre marketler bugün normal saatlerinde açılacak ancak saat 20:00'de marketler kapanacak. Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek. Lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ¬içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel¬-al" şekilde hizmet verecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

YARIN MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı corona virüs genelgesine göre bugün sokağa çıkma yasağı söz konusu değil. Tüm Türkiye genelinde 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Marketler, bakkallar, fırınlar Cumartesi ve Pazar günleri saat 10:00'dan 20:00'ye kadar açık olacak.

21 - 22 KASIM 2020 MARKETLERÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığınca alınan önlemlerle birlikte marketlerin çalışma saatleri değişti.

BİM KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

BİM 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK MARKET KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK Market 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ

Carrefoursa 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

METRO MARKET KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Metro Market 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

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