2025 DGS taban puanları ve başarı sıralamaları

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bugün başladı! Adayların en çok merak ettiği konuların başında taban puanlar ve başarı sıralamaları geliyor. DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 yılına ait yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadığı için bu yıla özel taban puanlarve başarı sıralamaları yayımlanmadı. 2025 DGS'ye ait tercih süreci tamamlandıktan sonra, ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarına ilişkin tavan ve taban puan verileri detaylı şekilde yayımlanacak.

Adaylar geçtiğimiz yılın verilerinden yararlanarak tercih yapacak. 2024 yılına ait DGS yerleştirme sonuçlarına göre belirlenen en küçük ve en büyük puanlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde PDF formatında erişime açık.

2025 DGS 20 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başladı ve 12.30'da sona erecek. Sınav sonrası adaylar DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanmasını bekliyor.

ÖSYM'nin geçmiş sınav uygulamalarında olduğu gibi DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarının sınav günü akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

2025 DGS soruları ve cevap anahtarı, ÖSYM'nin resmi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) olan https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak.