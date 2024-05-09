Haber Tarihi: 09 Mayıs 2024 11:18 - Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024 11:18

2024 yaş çay fiyatı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından yapılan açıklamaya göre, yaş çay hasadı 4 Mayıs'ta başladı.. 2024 yılı yaş çay sezonunun başlamasıyla, bu yılın taban fiyatına yönelik araştırmalar başladı. Geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yaş çay alım fiyatı 3 Mayıs 2023 tarihinde açıklanmıştı. Peki, 2024 yaş çay fiyatı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 yaş çay fiyatı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından yapılan açıklamaya göre, yaş çay hasadı 4 Mayıs'ta başladı. 2024 yaş çay sezonunun başlamasıyla birlikte, bu yılki yaş çay alım fiyatlarına yönelik beklentiler de arttı. Çay üreticileri ve sektör paydaşları, yaş çay fiyatının belirlenmesi konusunda merakla bekleyişlerini sürdürüyorlar.

YAŞ ÇAY FİYATI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından yapılan açıklamaya göre, yaş çay hasadı 4 Mayıs'ta başladı. ÇAYKUR tarafından 4 Mayıs'ta başlatılan 2024 yaş çay sezonu ile birlikte gözler, bu yılki yaş çay alım fiyatlarına çevrildi.

GEÇEN YIL YÜZDE 64 ZAM YAPILMIŞTI

2023 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artırılarak 11.30 liraya yükseltildiğini söylemişti.

Erdoğan açıklamasında, "Geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer vermişti.

Bu yıl yaş çay fiyatının ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi ancak Mayıs ayı içerisinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaş çay fiyatını açıklaması bekleniyor.
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