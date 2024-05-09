2024 yaş çay fiyatı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından yapılan açıklamaya göre, yaş çay hasadı 4 Mayıs'ta başladı. 2024 yaş çay sezonunun başlamasıyla birlikte, bu yılki yaş çay alım fiyatlarına yönelik beklentiler de arttı. Çay üreticileri ve sektör paydaşları, yaş çay fiyatının belirlenmesi konusunda merakla bekleyişlerini sürdürüyorlar.



Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından yapılan açıklamaya göre, yaş çay hasadı 4 Mayıs'ta başladı. ÇAYKUR tarafından 4 Mayıs'ta başlatılan 2024 yaş çay sezonu ile birlikte gözler, bu yılki yaş çay alım fiyatlarına çevrildi.

2023 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artırılarak 11.30 liraya yükseltildiğini söylemişti.

Erdoğan açıklamasında, "Geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer vermişti.

Bu yıl yaş çay fiyatının ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi ancak Mayıs ayı içerisinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaş çay fiyatını açıklaması bekleniyor.