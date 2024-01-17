2024 Dul maaşı ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşı ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eşi vefat eden kadına ve yetim kalan çocuklara geçimlerini sağlayabilmeleri için dul ve yetim maaşı veriliyor. Dul maaşı yapılan ek yüzde 5 zamla birlikte 42.6'ya yükseltildi. Dul maaşı, vefat eden sigortalının çocuğu yoksa maaşın yüzde 75'ini, çocuğu var ise yüzde 50'si olarak veriliyor.



2024 DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?



Yeni dul ve yetim maaşları 2024 emekliye ek zam yapılmasının ardından netleşmiş oldu. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerini ilgilendiren ek maaş zamları ortaya çıktı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşına ek zammı açıkladı. Böylelikle dul ve yetim aylıklarına da ek zam olarak 5 puan daha yansıtıldı ve toplamda yüzde 42.60 oranında artış yapıldı. Dul ve yetim maaşları emekli zammına göre belirleniyor.



Türkiye'de 13.5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi, dosya bazında 10 bin TL'nin altında maaş almayacak. Ölüm aylığı olarak bilinen dul ve yetim maaşında ise tutarlar farklı olacak. Kişi eşinden dolayı ölüm aylığı alıyorsa eş, yüzde 50'sini alıyor bir çocuğu yüzde 25'ini alması durumunda o 10 bin TL' yüzde 50 payı olana 5 bin TL, yüzde 25 pay çocuğu alıyorsa 2 bin 500 TL'ye çıkmış oldu.



İşte 2024 zamlı dul ve yetim maaş tablosu şu şekilde:



Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 2.500 TL



50 oranında hissesi olan bir kişi 5.000 TL,



Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişi 7.500 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak.



Bu sayılar, belirtilen oranlarda yapılan zamların ardından elde edilecek yeni ödeme miktarlarını yansıtmaktadır.



KİMLER DUL VE YETİM MAAŞI ALABİLİR?



Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocukları için oluşturulan fon, hayatta kalanların ekonomik olarak mağdur olmamalarını sağlar. Vefat eden kadın ya da erkek eşlerden biri durumunda, dul maaşı diğer eş tarafından talep edilebilir. Benzer şekilde, çocuklara yönelik yetim maaşı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin verilir.



Halk arasında "ölüm aylığı" olarak bilinen dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının eşine ve çocuklarına yönelik bir destektir. Bu aylık, kadın ya da erkek fark etmeksizin hak sahiplerine sunulur. Dul aylığı, ölen sigortalının eşine bağlanan aylık olarak adlandırılır ve Medeni Kanunlara uygun evlilik bağı şartını taşır. Çocuklara yönelik yetim aylığı ise "yetim aylığı" olarak bilinir. Bu aylık, kız ya da erkek çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmaz, ancak çocukların maaşları alacakları süreleri etkileyebilir.



Erkek çocuklar eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler. 25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamazlar. Kız çocuklarında ise durum evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabilmektedirler.



MAAŞ BAŞVURUSU NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?



Dul ve yetim aylığı için gerekli şartları taşıyorsanız, ilgili yerlere başvuruda bulunabilirsiniz. Yapılan başvuruların ardından, hak kazandığınız aylık ödemeleri, sigortalının vefat ettiği ayı takip eden aybaşında gerçekleştirilir. Ancak, eğer sigortalının prim borcu bulunuyorsa, aylığın ödenmesi için bu borcun tamamının ödenmesi gerekmektedir. Başvuru süreci ve ödeme detayları, sosyal güvenlik kurumları veya ilgili resmi merciler tarafından belirlenen yönergeler doğrultusunda yürütülmektedir.









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