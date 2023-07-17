2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? | ÖSYM YKS sonuçları saat kaçta açıklanır?

YKS sonuçları sorgulama ekranı, Yükseköğretim Kurumları Sınavına katılım sağlayan 3 milyondan fazla adayın gündeminde yer alıyor. 17 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran'da Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavları uygulanmıştı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplamda 3 oturumda gerçekleştirilen sınavın ardından gözler ÖSYM'den gelecek son dakika duyurusuna çevrildi. Üniversite sınavı YKS sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. İşte 2023 YKS sınav sonuçları tarihi...ÖSYM, 2023 YKS sonuçlarının 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacağını duyurdu. Sonuç saatine ilişkin resmi açıklama yapılmazken ÖSYM'nin sınav sonuçlarını açıkladığı net bir saat bulunmuyor. Sınava göre sonuçların erişime açılış saati farklılık gösterirken ÖSYM yetkilileri tarafından değerlendirilen sınavlar, hata yapılmaması adına incelikle ve tekrar tekrar kontrollerden geçirilmesinin ardından açıklanıyor.ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alacak YKS sonuçlarının 20 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan 2022 YKS sınavlarının sonuçları 18 Temmuz 2022'de açıklanmıştı. Sonuç tarihine ilişkin resmi internet sitesinde resmi açıklama yayımlayan ÖSYM, sınav sonuçlarının saat 07.00 itibarıyla adayların erişimine açılacağını bildirdiği duyuruda şu ifadelere yer vermişti:"18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Temmuz 2022 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Değerlendirme sonuçlarına ilişkin Sayısal Bilgiler Ek'te sunulmuştur."Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav sonuçları AYT, TYT ve YDT aynı ekranda yer alacak. Sınav sonuç ekranında testlerin doğru-yanlış cevap sayıları ve Temel Yeterlilik Testi puanları olacak. Eğer adaylar AYT ve YDT sınavlarına katılım sağladılarsa sınav sonuç ekranında benzer şekilde puanlar yer alacak.ÖSYM tarafından daha önce paylaşılan "2023 YKS başvuru kılavuzunda" sınav sonuçlarının 20 Temmuz Perşembe günü ilan edileceği bilgisi paylaşıldı. Sınav sonuçlarının beklenen takvimden önce açıklanması ÖSYM'nin gündeminde bulunmuyor.Haziran ayının ilk haftası düzenlenen LGS sınav sonuçları bayrama denk gelmesi sebebiyle belirlenen tarihten 3 gün önce erişime açılmıştı.Geçtiğimiz yıllardaki YKS sınav sonuçlarına bakıldığında ÖSYM'nin üniversite sınav sonucunu bu yıl erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı."YKS sınav sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar osym.sonuc.gov.tr adresinden veya ÖSYM'nin sosyal medya hesabından paylaştığı sorgulama ekranından sınav sonuçlarına erişebilecek.Sınav sonuçları görselde bulunduğu ekran üzerinden T.C. kimlik numarası /YU Numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek. Sınav sonuç ekranında adaylar sorgulama işlemi yaptıktan sonra şu bilgilere ulaşabilecek.-Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı-TYT puanı ve başarı sırası-AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları-Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)-Yerleştirme puanları ve başarı sıralarıÜniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.