Haber Tarihi: 02 Aralık 2023 10:48 - Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 10:48

2 Aralık 2023 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranlarını son dakika açıkladı. Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 20 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 2 Aralık itibariyle son durum...

2 Aralık 2023 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları
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İstanbul'da son etkili yağışlar, mega kentin su kaynakları olan barajlara can suyu oldu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 18 Kasım tarihinde barajlardaki doluluk oranı yüzde 17 iken, bugün itibariyle bu oran yüzde 33,02'ye yükseldi.

İstanbul'daki 10 baraj arasında en yüksek doluluk oranına Elmalı Barajı sahip. Son yağışlarla birlikte Elmalı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 77,48'e ulaştı. Elmalı'yı Ömerli Barajı takip ediyor ve barajdaki doluluk oranı yüzde 56'nın üzerinde bulunuyor.

İSKİ verilerine göre, en düşük doluluk oranına sahip baraj ise yaz aylarında kuruma aşamasına gelen Pabuçdere Barajı oldu. Pabuçdere Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 8,98 olarak belirlendi.

Son yağışların ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranları şu şekilde:

Elmalı Barajı: Yüzde 77,48
Ömerli Barajı: Yüzde 56,92
Darlık Barajı: Yüzde 47,35
Alibey Barajı: Yüzde 41,39
Istırancalar: Yüzde 32,44
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 19,83
Terkos Barajı: Yüzde 17
Sazlıdere Barajı: Yüzde 15,01
Kazandere Barajı: Yüzde 14,76
Pabuçdere Barajı: Yüzde 8,98

DOLULUK ORANI YÜZDE 31.03 OLDU

Son 20 günde, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 30 Kasım Perşembe itibariyle doluluk oranı yüzde 31.03'e yükseldi.


20 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 14.85'E ULAŞTI

Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 20 günde yüzde 14.85 artış sağladı.

1 GÜNDE REKOR ARTIŞ OLDU

Bununla birlikte dün yüzde 25.63 olan doluluk oranının, bu sabah yüzde 31.03'e çıkmasıyla, bir günlük rekor artış yüzde 5.4 oldu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta da mega kente yağış ve barajların doluluk oranında artış bekliyor.

ŞİŞLİ'YE 104 KİLOGRAM SAĞANAK DÜŞTÜ

İstanbul'da dün gerçekleşen yağışlarda, Esenyurt 124 kilogram, Sarıyer 121 kilogram, İstinye 116 kilogram, Beykoz 108 kilogram, Şişli 104 kilogram, Çekmeköy 101 kilogram, Şile ise 100 kilogram ile en çok yağış alan ilçeler oldu.

İSTANBUL'DA BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI

Elmalı: Yüzde 74

Ömerli: Yüzde 55

Darlık: Yüzde 45

Alibey: Yüzde 39

Istrancalar: Yüzde 33

Büyükçekmece: Yüzde 16

Terkos: Yüzde 16

Kazandere: Yüzde 14

Sazlıdere: Yüzde 13

Pabuçdere: Yüzde 9

 
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