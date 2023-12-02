2 Aralık 2023 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İstanbul'da son etkili yağışlar, mega kentin su kaynakları olan barajlara can suyu oldu.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 18 Kasım tarihinde barajlardaki doluluk oranı yüzde 17 iken, bugün itibariyle bu oran yüzde 33,02'ye yükseldi.İstanbul'daki 10 baraj arasında en yüksek doluluk oranına Elmalı Barajı sahip. Son yağışlarla birlikte Elmalı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 77,48'e ulaştı. Elmalı'yı Ömerli Barajı takip ediyor ve barajdaki doluluk oranı yüzde 56'nın üzerinde bulunuyor.İSKİ verilerine göre, en düşük doluluk oranına sahip baraj ise yaz aylarında kuruma aşamasına gelen Pabuçdere Barajı oldu. Pabuçdere Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 8,98 olarak belirlendi.Son yağışların ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranları şu şekilde:Elmalı Barajı: Yüzde 77,48Ömerli Barajı: Yüzde 56,92Darlık Barajı: Yüzde 47,35Alibey Barajı: Yüzde 41,39Istırancalar: Yüzde 32,44Büyükçekmece Barajı: Yüzde 19,83Terkos Barajı: Yüzde 17Sazlıdere Barajı: Yüzde 15,01Kazandere Barajı: Yüzde 14,76Pabuçdere Barajı: Yüzde 8,98Son 20 günde, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 30 Kasım Perşembe itibariyle doluluk oranı yüzde 31.03'e yükseldi.Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 20 günde yüzde 14.85 artış sağladı.Bununla birlikte dün yüzde 25.63 olan doluluk oranının, bu sabah yüzde 31.03'e çıkmasıyla, bir günlük rekor artış yüzde 5.4 oldu.Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta da mega kente yağış ve barajların doluluk oranında artış bekliyor.İstanbul'da dün gerçekleşen yağışlarda, Esenyurt 124 kilogram, Sarıyer 121 kilogram, İstinye 116 kilogram, Beykoz 108 kilogram, Şişli 104 kilogram, Çekmeköy 101 kilogram, Şile ise 100 kilogram ile en çok yağış alan ilçeler oldu.İSTANBUL'DA BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARIElmalı: Yüzde 74Ömerli: Yüzde 55Darlık: Yüzde 45Alibey: Yüzde 39Istrancalar: Yüzde 33Büyükçekmece: Yüzde 16Terkos: Yüzde 16Kazandere: Yüzde 14Sazlıdere: Yüzde 13Pabuçdere: Yüzde 9