Haber Tarihi: 19 Mayıs 2025 11:32 - Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2025 11:32

19 Mayıs otobüsler ücretsiz mi, toplu taşıma ücretsiz mi? | 19 Mayıs ulaşım, iett, marmaray, metro ücretsiz mi? 2025

19 Mayıs otobüsler ücretsiz mi, toplu taşıma ücretsiz mi? | 19 Mayıs ulaşım, iett, marmaray, metro ücretsiz mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Bayramda şehir içi ulaşımı kullanacak olan vatandaşlar, "19 Mayıs'ta ulaşım ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, merak edilen konuya dair açıklamalarda bulundu. Peki, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü otobüs, metro, tramvay, metrobüs ve Marmaray ücretsiz mi olacak? İşte ayrıntılar...

19 Mayıs otobüsler ücretsiz mi, toplu taşıma ücretsiz mi? | 19 Mayıs ulaşım, iett, marmaray, metro ücretsiz mi? 2025
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19 Mayıs otobüsler ücretsiz mi, toplu taşıma ücretsiz mi? | 19 Mayıs ulaşım, iett, marmaray, metro ücretsiz mi? 2025 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Resmi tatil kapsamında uygulanan ulaşım düzenlemeleri, bayram günü seyahat etmeyi planlayanlar tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Peki, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirlerde otobüs, metro, metrobüs, Marmaray gibi toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerdeki ücretsiz ulaşım imkanına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Resmi Gazete'de 26 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla ücretsiz ulaşım olanağı sağlandığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak."

19 MAYIS İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kapsamında İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu ücretsiz hizmet verecek.

19 MAYIS'TA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da Başkentray, 19 Mayıs nedeniyle ücretsiz olacak.

19 MAYIS'TA İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs nedeniyle İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek.

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