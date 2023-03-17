Haber Tarihi: 17 Mart 2023 10:29 - Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 10:29

18 Mart okullar tatil mi 2023? 18 Mart resmi tatil mi, yarım gün mü?

18 Mart resmi tatil mi 2023 sorusu, merak edilen konular arasında yer aldı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında gösteriler gerçekleşecek. Mevzuata göre 18 Mart resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşları da standart çalışma saatlerine tabi olacak. Peki, 18 Mart okullar tatil mi 2023? 18 Mart resmi tatil mi, yarım gün mü?

18 Mart okullar tatil mi 2023? 18 Mart resmi tatil mi, yarım gün mü?
Abone Ol
18 Mart 1915'te "Çanakkale Geçilmez" sözünü dost ve düşmana kabul ettiren Deniz Zaferi dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin hazırlıkları sürerken, gözler resmi tatil günlerine çevrildi. İşte, 18 Mart ve 2023 resmi tatil günleri ile ilgili ayrıntılar.
18 MART RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

18 Mart Çanakkale Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla resmi tatil mi değil mi merak konusu oldu. Ancak mevzuata göre 18 Mart resmi tatil günleri arasında yer almıyor.
Ayrıca bu sene 18 Mart, Cumartesi gününe denk gelmektedir.

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2023 Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2023 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arife günü: 20 Nisan 2023 Perşembe (Yarım gün)

Ramazan Bayramı: 21-22-23 Nisan Cuma/ Cumartesi/ Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2023 Cuma

Kurban Bayramı Arife günü: 27 Haziran 2023 Salı (Yarım gün)

Kurban Bayramı: 28-29-30 Haziran Çarşamba/ Perşembe/ Cuma ve 1 Temmuz Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz 2023 Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2023 Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim Cumartesi (Yarım gün) ve 29 Ekim 2023 Pazar

MART AYINDA RESMİ TATİL VAR MI?

Mart ayında çalışanları ilgilendiren resmi tatil bulunmuyor.

MART AYININ ÖNEMLİ GÜNLERİ 2023

1 Mart
Yeşilay Haftası (1 – 7 Mart)
Deprem Haftası (1 – 7 Mart)
Girişimcilik Haftası (1 – 7 Mart)
Dünya İltifat Günü


3 Mart
Dünya Yaban Hayatı Günü
Dünya Kulak ve İşitme Günü
Dünya Diskalkuli Günü

6 Mart
Berat Kandili

8 Mart
Bilim ve Teknoloji Haftası (8-14 Mart)
Dünya Kadınlar Günü
Dünya Matematik Günü

10 Mart
Super Mario Günü

12 Mart
İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma Günü
Dünya Böbrek Günü

13 Mart
Dünya Uyku Günü

14 Mart
Tıp Bayramı
Pi Günü

15 Mart
Dünya Tüketiciler Günü

16 Mart
Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü

18 Mart
Çanakkale Zaferi
Şehitler Günü
Yaşlılara Saygı Haftası (18 – 24 Mart)

20 Mart
Dünya Mutluluk Günü

21 Mart
Orman Haftası (21 – 26 Mart)
21 Mart Ekinoksu
Down Sendromlular Farkındalık Günü
Nevruz Bayramı – Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası
Dünya Kukla Günü
Dünya Şiir Günü
Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü

22 Mart
Dünya Su Günü
Dünya Çocuk Şiirleri Günü

23 Mart
Ramazan Başlangıcı
Dünya Meteoroloji Günü

24 Mart
Dünya Tüberküloz Günü

25 Mart
Dünya Waffle Günü

26 Mart
Dünya Epilepsi Günü / Mor Günü
Dünya Ispanak Günü

27 Mart
Dünya Tiyatro Günü
Dünya Viski Günü

28 Mart
Kütüphaneler Haftası (28 Mart – 3 Nisan)

29 Mart
Dünya Piyano Günü

30 Mart
Doktorlar Günü
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Milan'dan Zaniolo için müthiş teklif Türkiye Transferler Milan'dan Zaniolo için müthiş teklif
BİM RAMAZAN KOLİSİ 2023 - BİM Ramazan kolisi fiyatları ve içindekiler Gündem BİM RAMAZAN KOLİSİ 2023 - BİM Ramazan kolisi fiyatları ve içindekiler
Arsenal'in önceliği Sacha Boey Türkiye Transferler Arsenal'in önceliği Sacha Boey
Gedson'a Premier Lig'den sürpriz talip Beşiktaş Gedson'a Premier Lig'den sürpriz talip
Sokaktan Avrupa'ya: Gift Orban Dünya Transferler Sokaktan Avrupa'ya: Gift Orban
iddaa'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için özel oyun Beşiktaş iddaa'da Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için özel oyun
Galatasaray'ın değeri tavan yaptı! Türkiye Transferler Galatasaray'ın değeri tavan yaptı!
Şenol Güneş: 'Sakın seriyi bozmayın!' Beşiktaş Şenol Güneş: "Sakın seriyi bozmayın!"
Gökçek Vederson: 'Sampaoli, Fenerbahçe'yi doğru analiz etmiş' Fenerbahçe Gökçek Vederson: "Sampaoli, Fenerbahçe'yi doğru analiz etmiş"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Jorge Sampaoli: "İlk yarılar biz, ikinci yarılar Fenerbahçe"
2
Vincenzo Italiano: "Futbolcumun burnunu kırdılar"
3
Felipe Melo'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım!
4
Szalai: "Duygularımı ifade edemiyorum"
5
Konyaspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
6
Taraftar 'Ali Koç istifa' dedi, Jesus tepki gösterdi!
7
Fenerbahçe'ye galibiyet yetmedi!

SON HABERLER

yukarı ok