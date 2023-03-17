18 Mart okullar tatil mi 2023? 18 Mart resmi tatil mi, yarım gün mü?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

18 Mart 1915'te "Çanakkale Geçilmez" sözünü dost ve düşmana kabul ettiren Deniz Zaferi dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin hazırlıkları sürerken, gözler resmi tatil günlerine çevrildi. İşte, 18 Mart ve 2023 resmi tatil günleri ile ilgili ayrıntılar.18 Mart Çanakkale Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla resmi tatil mi değil mi merak konusu oldu. Ancak mevzuata göre 18 Mart resmi tatil günleri arasında yer almıyor.Ayrıca bu sene 18 Mart, Cumartesi gününe denk gelmektedir.Yılbaşı: 1 Ocak 2023 PazarUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2023 PazarEmek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2023 PazartesiRamazan Bayramı Arife günü: 20 Nisan 2023 Perşembe (Yarım gün)Ramazan Bayramı: 21-22-23 Nisan Cuma/ Cumartesi/ PazarAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2023 CumaKurban Bayramı Arife günü: 27 Haziran 2023 Salı (Yarım gün)Kurban Bayramı: 28-29-30 Haziran Çarşamba/ Perşembe/ Cuma ve 1 Temmuz CumartesiDemokrasi Bayramı: 15 Temmuz 2023 CumartesiZafer Bayramı: 30 Ağustos 2023 ÇarşambaCumhuriyet Bayramı: 28 Ekim Cumartesi (Yarım gün) ve 29 Ekim 2023 PazarMart ayında çalışanları ilgilendiren resmi tatil bulunmuyor.Yeşilay Haftası (1 – 7 Mart)Deprem Haftası (1 – 7 Mart)Girişimcilik Haftası (1 – 7 Mart)Dünya İltifat GünüDünya Yaban Hayatı GünüDünya Kulak ve İşitme GünüDünya Diskalkuli GünüBerat KandiliBilim ve Teknoloji Haftası (8-14 Mart)Dünya Kadınlar GünüDünya Matematik GünüSuper Mario Günüİstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma GünüDünya Böbrek GünüDünya Uyku GünüTıp BayramıPi Günü15 MartDünya Tüketiciler Günü16 MartÖğretmen Okullarının Kuruluş Yıl DönümüÇanakkale ZaferiŞehitler GünüYaşlılara Saygı Haftası (18 – 24 Mart)Dünya Mutluluk GünüOrman Haftası (21 – 26 Mart)21 Mart EkinoksuDown Sendromlular Farkındalık GünüNevruz Bayramı – Türk Dünyası ve Toplulukları HaftasıDünya Kukla GünüDünya Şiir GünüUluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü22Su GünüDünya Çocuk Şiirleri GünüRamazan BaşlangıcıDünya Meteoroloji GünüDünya Tüberküloz Günü25 MartDünya Waffle Günü26 MartDünya Epilepsi Günü / Mor GünüDünya Ispanak Günü27 MartDünya Tiyatro GünüDünya Viski Günü28 MartKütüphaneler Haftası (28 Mart – 3 Nisan)29 MartDünya Piyano Günü30 MartDoktorlar Günü