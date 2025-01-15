Haber Tarihi: 15 Ocak 2025 10:21 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 10:21

16 Ocak 2025: Yarın (Perşembe) okullar tatil mi?

Bugün okullar tatil mi son dakika 15 Ocak Çarşamba günü öncesi veli ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Peki 16 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi? İşte detaylar haberimizde...

16 Ocak 2025: Yarın (Perşembe) okullar tatil mi?
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Yurdun bazı kesimlerinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerden tatil haberleri gelmeye başladı. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yaşayan öğrenciler ise bugün okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Peki, yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 16 Ocak kar tatili olan iller.

16 OCAK: YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

16 Ocak Perşembe günü okulların tatil olup olmadığına dair henüz valilik açıklaması gelmedi.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15 OCAK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, (Karaman hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların İzmir, Muğla, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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