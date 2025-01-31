15 tatil uzatıldı mı? | 2025 yarıyıl tatili ne zaman bitecek?

Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, 17 Ocak 2025 tarihinde 1. Dönem karnelerini aldı ve 15 tatil başladı. Sömestr ya da yarıyıl tatili olarak da bilinen 15 tatil, 15 gün sürüyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim takviminde yarıyıl tatili tarihleri 20-31 Ocak olarak yer alıyor. Bundan dolayı öğrencilerin kafası karışabildiğinden, "15 tatil uzatıldı mı, kaç gün 2025?" şeklinde aramalar yapıyor. Bunun sebebi aslında araya hafta sonlarının girmesi.

MEB 2025 eğitim takvimine göre; yarıyıl tatili 20 Ocak'ta başlıyor ve 31 Ocak'ta sona eriyor. Ancak öğrenciler 1. Dönem karnelerini 17 Ocak 2025 Cuma günü aldı. 18-19 Ocak tarihleri hafta sonu olduğundan takvime dahil değil. Diğer yandan 1-2 Şubat tarihleri de hafta sonuna denk geldiği için takvimde 15 tatil olarak yer almadı.

Her ne kadar takvimde sömestr tatilinin 31 Ocak 2025 Cuma günü sona ereceği yer alsa da hafta sonları okullar kapalı olduğu için 2. Dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. Yani, 15 tatilin uzatılması durumu söz konusu değil.

MEB takvimine göre 5 günlük 2. Ara tatil, 31 Mart'ta başlayacak ve 4 Nisan 2025 tarihinde sona erecek. Ancak hafta sonlarını da dahil ettiğimizde bu süre uzuyor. Okullar ikinci ara tatilden sonra 7 Nisan'da açılacak. Yani öğrenciler 9 gün tatil yapmış olacak.

Okullar ne zaman açılacak? 2025 yılı 15 tatil ne zaman bitecek ve yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? 2025 yılı 15 tatil ne zaman bitecek ve yaz tatili ne zaman?

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil 31 Mart-4 Nisan 2025

20 Haziran 2025 Okulların kapanışı