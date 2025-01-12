Haber Tarihi: 12 Ocak 2025 10:01 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 10:01

13 Ocak 2025: Yarın (Pazartesi) okullar tatil mi?

Öğretmenler, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun çağrısıyla 13 Ocak 2025 Pazartesi günü için grev kararı aldı. Peki 13 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi? İşte detaylar haberimizde...

13 Ocak 2025: Yarın (Pazartesi) okullar tatil mi?
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Öğretmenler, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun çağrısıyla 13 Ocak 2025 Pazartesi günü greve çıkacak.

13 Ocak 2025: Yarın (Pazartesi) okullar tatil mi?

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, kamu emekçilerinin, emeklilerin ve asgari ücretle çalışanların hayat şartlarının her geçen gün zorlaştığını belirterek, ekonomi politikalarına karşı 13 Ocak 2025 Pazartesi günü ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapma kararı aldı. Konfederasyona bağlı tüm sendikaların üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek eyleme, öğretmenler de dahil olmak üzere kamu çalışanlarının geniş bir katılım göstermesi bekleniyor.
Birleşik Kamu-İş, enflasyon oranlarının gerçeklerden uzak verilerle belirlendiğini ve kamu emekçilerinin maaşlarının bu durumdan olumsuz etkilendiğini vurguladı. Birleşik Kamu-İş, 13 Ocak'ta aynı gün tüm illerde kitlesel basın açıklamaları düzenleyerek taleplerini kamuoyuna duyurmayı amaçladıklarını ifade etti.

2024 resmi tatil takvimi
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı
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