Öğretmenler, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun çağrısıyla 13 Ocak 2025 Pazartesi günü greve çıkacak.
13 Ocak 2025: Yarın (Pazartesi) okullar tatil mi?
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, kamu emekçilerinin, emeklilerin ve asgari ücretle çalışanların hayat şartlarının her geçen gün zorlaştığını belirterek, ekonomi politikalarına karşı 13 Ocak 2025 Pazartesi günü ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapma kararı aldı. Konfederasyona bağlı tüm sendikaların üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek eyleme, öğretmenler de dahil olmak üzere kamu çalışanlarının geniş bir katılım göstermesi bekleniyor.
Birleşik Kamu-İş, enflasyon oranlarının gerçeklerden uzak verilerle belirlendiğini ve kamu emekçilerinin maaşlarının bu durumdan olumsuz etkilendiğini vurguladı. Birleşik Kamu-İş, 13 Ocak'ta aynı gün tüm illerde kitlesel basın açıklamaları düzenleyerek taleplerini kamuoyuna duyurmayı amaçladıklarını ifade etti.
2024 resmi tatil takvimi
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı
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