13 Ocak 2025: Yarın (Pazartesi) okullar tatil mi?

Öğretmenler, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun çağrısıyla 13 Ocak 2025 Pazartesi günü greve çıkacak.



Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, kamu emekçilerinin, emeklilerin ve asgari ücretle çalışanların hayat şartlarının her geçen gün zorlaştığını belirterek, ekonomi politikalarına karşı 13 Ocak 2025 Pazartesi günü ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapma kararı aldı. Konfederasyona bağlı tüm sendikaların üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek eyleme, öğretmenler de dahil olmak üzere kamu çalışanlarının geniş bir katılım göstermesi bekleniyor.

Birleşik Kamu-İş, enflasyon oranlarının gerçeklerden uzak verilerle belirlendiğini ve kamu emekçilerinin maaşlarının bu durumdan olumsuz etkilendiğini vurguladı. Birleşik Kamu-İş, 13 Ocak'ta aynı gün tüm illerde kitlesel basın açıklamaları düzenleyerek taleplerini kamuoyuna duyurmayı amaçladıklarını ifade etti.

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