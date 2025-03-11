Haber Tarihi: 11 Mart 2025 18:09 - Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025 18:09

12 Mart: Yarın (Çarşamba Günü) Okullar Tatil mi? - 2025

12 Mart okullar tatil mi? Türkiye'de milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen, 12 Mart 2025 Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi? Resmi bir tatil var mı, yoksa hava koşulları gibi özel durumlar mı söz konusu?

12 Mart: Yarın (Çarşamba Günü) Okullar Tatil mi? - 2025
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre, 12 Mart 2025 tarihi, herhangi bir resmi tatil veya ara tatile denk gelmemektedir.

Dolayısıyla, 12 Mart 2025 Çarşamba günü okullar normal eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edecektir.

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Ara Tatil ve Resmi Tatil Tarihleri:

Birinci Dönem Ara Tatili: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl Tatili (Sömestr): 20-31 Ocak 2025

İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Bu takvime göre, 12 Mart 2025 tarihi herhangi bir tatil dönemine denk gelmemektedir.

Dolayısıyla, öğrenciler ve öğretmenler için bu tarihte okullar açık olacak ve eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde sürdürülecektir.
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