12 Mart: Yarın (Çarşamba Günü) Okullar Tatil mi? - 2025

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre, 12 Mart 2025 tarihi, herhangi bir resmi tatil veya ara tatile denk gelmemektedir.
Dolayısıyla, 12 Mart 2025 Çarşamba günü okullar normal eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edecektir.
2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Ara Tatil ve Resmi Tatil Tarihleri:Birinci Dönem Ara Tatili: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl Tatili (Sömestr): 20-31 Ocak 2025
İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart - 4 Nisan 2025
Bu takvime göre, 12 Mart 2025 tarihi herhangi bir tatil dönemine denk gelmemektedir.Dolayısıyla, öğrenciler ve öğretmenler için bu tarihte okullar açık olacak ve eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde sürdürülecektir.
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