Haber Tarihi: 30 Nisan 2025 13:39 - Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2025 13:39

1 Mayıs'ta Kapalıçarşı Açık Mı? 2025

İstanbul'un tarihi ve gözde alışveriş merkezi Kapalıçarşı'yı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ziyaret etmek isteyenler dikkat! Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kapalıçarşı'nın 1 Mayıs 2025 tarihindeki çalışma durumu merak konusu oldu. Peki, 1 Mayıs'ta Kapalıçarşı açık mı?

1 Mayıs'ta Kapalıçarşı Açık Mı? 2025
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Bilindiği üzere, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Ancak, Kapalıçarşı'nın resmi tatillerdeki çalışma prensibi, diğer birçok kurum ve kuruluştan farklılık göstermektedir. Geleneksel olarak Kapalıçarşı, dini bayramların ilk günü kapalı olmakla birlikte, 1 Mayıs gibi milli bayramlarda genellikle açık kalmaktadır.

1 Mayıs 2025'te Kapalıçarşı Büyük İhtimalle Açık Olacak!

Geçmiş yıllardaki uygulamalar ve mevcut bilgilere göre, Kapalıçarşı'nın 1 Mayıs 2025 Perşembe günü ziyaretçilere açık olması beklenmektedir. Kapalıçarşı esnafının büyük bir bölümü, bu önemli günde de turistlere ve alışveriş yapmak isteyenlere hizmet vermeye devam edecektir. Ancak, bireysel dükkanların tercihine bağlı olarak, bazı dükkanların kapalı olma ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.

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