Haber Tarihi: 30 Nisan 2025 12:06 - Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2025 12:06

1 Mayıs'ta Borsa Kapalı Mı, Açık Mı, Çalışıyor Mu? 2025

Borsa yatırımcıları dikkat! Yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de "1 Mayıs'ta borsa kapalı mı 2025" sorusu. Yatırımcılar, bu önemli resmi tatilde Borsa İstanbul'un (BİST) işlem yapıp yapmayacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2025 resmi tatil takvimine göre 1 Mayıs'ta borsa açık mı, 1 Mayıs'ta borsa çalışıyor mu, yoksa 1 Mayıs'ta borsa kapalı mı? İşte tüm bu soruların cevabı

1 Mayıs'ta Borsa Kapalı Mı, Açık Mı, Çalışıyor Mu? 2025
Abone Ol
1 Mayıs 2025'te borsa açık mı, kapalı mı? Emek ve Dayanışma Günü'nde Borsa İstanbul'un işlem durumu hakkında en güncel bilgiler bu haberimizde! 2025 borsa tatil takvimi ve yatırımcılar için önemli notlar.

1 Mayıs Resmi Tatil Mi? 2025 Borsa İstanbul Tatil Takvimi

Öncelikle belirtmek gerekir ki 1 Mayıs, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilen önemli bir gündür. Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan bu anlamlı günde, birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara vermektedir. Borsa İstanbul'un resmi tatil takvimi incelendiğinde de 1 Mayıs'ın işlem yapılmayan günler arasında yer aldığı açıkça görülmektedir. Bu durum, "1 Mayıs'ta borsa kapalı mı" sorusunun cevabı için belirleyici bir faktördür.

1 Mayıs 2025'te Borsa İstanbul Kapalı Olacak!

1 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle, Borsa İstanbul (BİST) 2025 yılında da bu tarihte kapalı olacaktır. 1 Mayıs Perşembe günü BİST'te hisse senedi alım satımı, vadeli işlemler ve diğer piyasalarda herhangi bir işlem gerçekleştirilemeyecektir. Yatırımcıların, işlem planlarını bu durumu göz önünde bulundurarak yapmaları önemlidir. 1 Mayıs borsa tatil uygulaması, genel resmi tatil düzenlemeleri doğrultusunda hayata geçirilmektedir.

Borsa İstanbul Ne Zaman Yeniden İşleme Açılacak?

1 Mayıs 2025 Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul kapalı olacaktır. Borsa, resmi tatilin sona ermesinin ardından, yani 2 Mayıs 2025 Cuma günü normal işlem saatlerine dönecek ve yatırımcılara yeniden hizmet vermeye başlayacaktır. Bu nedenle, borsa işlemlerinizi 2 Mayıs ve sonrasına planlayabilirsiniz.



EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Kadıköy'de sezon finali: Mourinho vs. Solskjaer Fenerbahçe Kadıköy'de sezon finali: Mourinho vs. Solskjaer
Sosyal Medya Fenomeni Mahsun Karaca Boşandı mı? Gündem Sosyal Medya Fenomeni Mahsun Karaca Boşandı mı?
Galatasaray'a Kemerburgaz havası yaradı Galatasaray Galatasaray'a Kemerburgaz havası yaradı
Galatasaray'ın Tahkim'e gitme sebebi belli oldu! Galatasaray Galatasaray'ın Tahkim'e gitme sebebi belli oldu!
1 Mayıs'ta Borsa Kapalı Mı, Açık Mı, Çalışıyor Mu? 2025 Gündem 1 Mayıs'ta Borsa Kapalı Mı, Açık Mı, Çalışıyor Mu? 2025
Beşiktaş'tan ayrılan Ndour'dan itiraf: 'Kazandığımı aileme veriyorum' Beşiktaş Beşiktaş'tan ayrılan Ndour'dan itiraf: "Kazandığımı aileme veriyorum"
Askerlik yerleri açıklandı mı? 2025 mayıs celbi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gündem Askerlik yerleri açıklandı mı? 2025 mayıs celbi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Joe Cole: 'Mourinho, Premier Lig'e dönecek!' Fenerbahçe Joe Cole: "Mourinho, Premier Lig'e dönecek!"
Morata'nın Galatasaray'da kalma şartı! Galatasaray Morata'nın Galatasaray'da kalma şartı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'a Osimhen için iyi haber
2
Alexis Sanchez'den Galatasaray itirafı!
3
Paris Saint-Germain, Arsenal deplasmanında avantajı aldı!
4
Rio Ferdinand'dan Real Madrid'e Arda Güler çağrısı!
5
Ferdi Kadıoğlu, geri dönüyor!
6
Eray Yazgan'dan Okan Buruk ve Osimhen açıklaması!
7
Fenerbahçe'den ilk temas: Mitrovic!

SON HABERLER