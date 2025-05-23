Napoli - Cagliari maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus ve S Sport 2 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus ve S Sport 2'nin dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.NAPOLI - CAGLIARI MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
NAPOLI - CAGLIARI MAÇINI CANLI İZLMEK İÇİN TIKLAYINIZNAPOLI - CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?Serie A'nın 37. haftası sonunda lider Napoli 79, takipçisi Inter ise 78 puan topladı. Napoli, son haftada kazanması Inter'in mağlup olması veya iki takımın da berabere kalması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Inter ise şampiyonluk için galip gelerek Napoli'nin puan kaybetmesini bekleyecek.PLAY-OFF İHTİMALİZirvede puan eşitliği halinde ise Serie A şampiyonu, iki takım arasında oynanacak play-off maçıyla belirlenecek.NAPOLI - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?23 Mayıs Cuma günü TSİ 21.45'te oynanacak Napoli - Cagliari maçı S Sport 2'den canlı yayınlanacak. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak Napoli - Cagliari maçını hakem Federico La Penna yönetecek.>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....
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