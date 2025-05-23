Haber Tarihi: 23 Mayıs 2025 15:33 - Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 15:33

Napoli Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Napoli - Cagliari maçı canlı izle şifresiz

Napoli - Cagliari maçını S Sport Plus ve S Sport 2 izle şifresiz | Napoli - Cagliari maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak S Sport Plus ve S Sport 2 canlı izlenebilecek olan Napoli - Cagliari maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri henüz belli olmadı. Peki, Napoli - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Napoli - Cagliari maçı canlı yayın izleme detayları...

Napoli Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Napoli - Cagliari maçı canlı izle şifresiz
Abone Ol
Napoli - Cagliari maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus ve S Sport 2 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus ve S Sport 2'nin dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

NAPOLI - CAGLIARI MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



NAPOLI - CAGLIARI MAÇINI CANLI İZLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

NAPOLI - CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Serie A'nın 37. haftası sonunda lider Napoli 79, takipçisi Inter ise 78 puan topladı. Napoli, son haftada kazanması Inter'in mağlup olması veya iki takımın da berabere kalması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Inter ise şampiyonluk için galip gelerek Napoli'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

PLAY-OFF İHTİMALİ

Zirvede puan eşitliği halinde ise Serie A şampiyonu, iki takım arasında oynanacak play-off maçıyla belirlenecek.

NAPOLI - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23 Mayıs Cuma günü TSİ 21.45'te oynanacak Napoli - Cagliari maçı S Sport 2'den canlı yayınlanacak. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak Napoli - Cagliari maçını hakem Federico La Penna yönetecek.



>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray Yenikapı kutlaması ne zaman, nerede? 2025 | Galatasaray Yenikapı kutlaması bilet nasıl alınır? Gündem Galatasaray Yenikapı kutlaması ne zaman, nerede? 2025 | Galatasaray Yenikapı kutlaması bilet nasıl alınır?
Acun Ilıcalı: 'Fenerbahçe ile konuşacağım' Fenerbahçe Acun Ilıcalı: "Fenerbahçe ile konuşacağım"
Milan'da yeni dönem: Igli Tare resmen sportif direktör Milan Milan'da yeni dönem: Igli Tare resmen sportif direktör
Como - Inter Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | S Sport Canlı İzle: Como - Inter Maçı Canlı İzle Şifresiz Gündem Como - Inter Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | S Sport Canlı İzle: Como - Inter Maçı Canlı İzle Şifresiz
Napoli Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Napoli - Cagliari maçı canlı izle şifresiz Gündem Napoli Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Napoli - Cagliari maçı canlı izle şifresiz
Anthony Martial için Türkiye iddiası! Dünya Futbolu Anthony Martial için Türkiye iddiası!
Galatasaray'ın kamp kadrosunda 7 as eksik Galatasaray Galatasaray'ın kamp kadrosunda 7 as eksik
Beşiktaş'a dev gelir: 7.7 milyon euro! Beşiktaş Beşiktaş'a dev gelir: 7.7 milyon euro!
Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, uzadı mı? 2025 Gündem Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, uzadı mı? 2025
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber
2
Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı!
3
Fenerbahçe'den Anguissa harekatı!
4
Przemyslaw Frankowski'ye MLS'ten talip çıktı
5
Fenerbahçe'de En Nesyri, kararını verdi!
6
Damien Comolli'den Miha Zajc açıklaması!
7
Dua Lipa'nın Galatasaray'dan istediği ücret dudak uçuklattı

SON HABERLER