Napoli - Cagliari maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus ve S Sport 2 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus ve S Sport 2'nin dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Serie A'nın 37. haftası sonunda lider Napoli 79, takipçisi Inter ise 78 puan topladı. Napoli, son haftada kazanması Inter'in mağlup olması veya iki takımın da berabere kalması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Inter ise şampiyonluk için galip gelerek Napoli'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

Zirvede puan eşitliği halinde ise Serie A şampiyonu, iki takım arasında oynanacak play-off maçıyla belirlenecek.

23 Mayıs Cuma günü TSİ 21.45'te oynanacak Napoli - Cagliari maçı S Sport 2'den canlı yayınlanacak. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanacak Napoli - Cagliari maçını hakem Federico La Penna yönetecek.



