2025 Nisan Merkez Bankası faiz kararı ve Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ekonominin bugünkü en önemli konularından biri. Para Politikası Kurulu, bugün Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından açıklanacak olan nisan ayı faiz kararıyla birlikte ekonomideki gidişat belli olacak. Kurul 6 Mart'taki toplantısında politika faizinde 250 baz puanlık indirime gitti. Faizi yüzde 45'ten yüzde 42 buçuğa çekti. 20 Mart'ta ise sürpriz bir şekilde ara toplantı yaptı. Borç verme faizini de yüzde 46'ya çıkarmıştı. 20 Mart'taki karar sonrası bankalarda mevduat faizleri yüzde 50'ye dayanırken, taşıt, konut, ihtiyaç gibi kredi türlerinde dikkat çeken faiz artışları yaşanmıştı.

Merkez Bankası PPK faiz kararı toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Alınan faiz kararı da saat 14.00'te açıklanacak.

Morgan Stanley analistleri, toplantı öncesinde "şahin bir sürpriz" olabileceğini öngörerek, Merkez Bankası'nın faiz artışı ya da faiz koridorunun üst bandında sıkılaştırma gibi adımlar atabileceğini belirtti. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan 21 ekonomistten 19'u faizin sabit kalacağını tahmin ederken, sadece 2 ekonomist faiz artışı bekliyor. Beklentilerin medyanı yüzde 42,5 seviyesinde oluştu. ForInvest anketinde ise 22 katılımcının 18'i faizin değişmeyeceğini öngörürken, diğer katılımcılar ise 250 ile 350 baz puanlık artış beklediklerini ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. ABD'li yatırım bankası Jefferies ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini perşembe günü yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya çıkaracağı tahminini paylaştı.

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