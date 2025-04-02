Haber Tarihi: 02 Nisan 2025 17:06 - Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 17:06

Eşref Rüya ne zaman, bugün, bu hafta var mı? 2 Nisan Eşref Rüya 3. bölüm fragmanı

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya'nın 3. bölümünün yayınlanıp yayınlanamayacağı merak ediliyor. Bayram tatiline giren dizilerin ekranlara ne zaman döneceği merakla araştırılıyor. Büyük bir ilgiyle araştırılan diziler arasında Eşref Rüya yer alıyor. Peki, Eşref Rüya 3. bölüm yayınlanacak mı? Eşref Rüya 2 Nisan akşamı ekranlara gelecek mi? İşte detaylar…

Eşref Rüya ne zaman, bugün, bu hafta var mı? 2 Nisan Eşref Rüya 3. bölüm fragmanı
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Kanal D'nin yeni dizisi Eşref Rüya, her Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Aksiyon ve dram türündeki Tims&B Productions imzalı dizi, son olarak 2. bölümüyle ekrana geldi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle birçok dizi ekran macerasına ara verirken Eşref Rüya bu akşam var mı, yok mu soruları gündemdeki yerini aldı. Eşref Rüya yeni bölüm tarihi için gözler Kanal D yayın akışına çevrildi. Peki, Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 2 Nisan 2025 Kanal D yayın akışı...

EŞREF RÜYA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bu hafta dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Eşref Rüya dizisi de bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.

2 Nisan 2025 Kanal D yayın akışına göre, saat 20.00'de Eşref Rüya dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Ancak fragmanda dizinin yeni bölüm tarihi hakkında bilgi verilmedi.

Eşref Rüya'nın yeni bölümünün 9 Nisan Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

2 NİSAN 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya-Tekra

22:45 Eşref Rüya-Tekrar

01:15 Arka Sokaklar

03:30 Yargı

05:00 Kuzey Güney

EŞREF RÜYA 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşireti karşısına alan Eşref'e hain bir saldırı düzenlenmiş, Nisan'ı korumayı başarsa da Eşref kurşunların hedefi olmuştur.

Nisan, Eşref'i yaşatmak için elinden geleni yaparken Eşref'in vurulması, Yetimler'in gündemine oturur. Bu olayla bir kez daha büyük bir tehlikenin içinde olduğunu anlayan Nisan, Çiğdem'in oyunlarından kurtulmanın yollarını arar.

Eşref, Nisan'la karşı karşıya geldiği her vakitte yabancısı olduğu duygulara kapılmaktan kendini alıkoyamaz. Nisan'ın, Eşref'e giderek yaklaşması ikisi için de tehlike çanlarının çalmasına sebep olur.

Öte yandan, zafer sarhoşluğu yaşayan İzzet'i büyük bir sürpriz bekliyordur. Düşmanlarına cehennemi yaşatmaya hazırlanan Eşref, bir yandan da emniyet cephesindeki yeni rakibiyle yüzleşecektir.
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