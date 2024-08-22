Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar elde etmek isteyen siyah beyazlı temsilcimiz Beşiktaş play offlarda ilk maçına Lugano deplasmanında çıkacak. Temsilcimizin mücadelesi ise S Sport ve S Sport + ekranlarından canlı izlenecek. Lugano Beşiktaş maçı canlı izle seçeneği UEFA Avrupa Ligi play off yayın hakkını elinde bulunduran S Sport + canlı yayınında olacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen Beşiktaş son engel olan Lugano engelini geride bırakmak istiyor. Temsilcimiz ilk maçına deplasmanda çıkacak. Mücadele ise S Sport ekranlarında olacak. İşte karşılaşmanın yayın akışı bilgileri ile ilgili detaylar…

Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

İki ekibin karşı karşıya geleceği mücadele S Sport + ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Mücadelenin başlangıç saati 21.30 olacak.

Organizasyon O G B M AG YG Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 121 53 24 44 189 155 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Avrupa Konferans Ligi 12 7 1 4 21 19 TOPLAM 242 91 48 103 320 365

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