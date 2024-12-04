ZTK 4. ve 5. eleme turu maçları ne zaman, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu heyecanı başlıyor! Yarın başlayacak olan bu turda, 35 takım 3. eleme turunu geçerek bir üst tura çıkmaya hak kazanırken, Trendyol Süper Lig ve alt liglerden takımlar da mücadeleye dahil olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu 4. turda mücadele eden 58 takımın hangi gün, hangi saatte karşılaşacaklarını açıkladı.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu yarın itibariyle başlıyor. 4. turda 3. eleme turunu geçen 35 kulüp ve Süper Lig, 1. Lig ile 2. Lig takımlarından toplamda 58 ekip mücadele edecek.
Müsabakalarda takımlar seri başı sistemine göre yer alacak ve maçlar tek maçlı eliminasyon usulüyle oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu maçları 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre, maçlar farklı saatlerde yapılacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇ PROGRAMI
4 ARALIK 2024 - ÇARŞAMBA:
13.00 - Corendon Alanyaspor - Fethiyespor
Stad: Gain Park
13.30 - Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor
Stad: Erzurum Kazım Karabekir
13.30 - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor
Stad: Mersin
13.30 - Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor
Stad: Sincan 15 Temmuz Milli Birlik
13.30 - Amed Sportif Faaliyetler - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK
Stad: Diyarbakır
13.30 - 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK
Stad: Of İlçe
13.30 - Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor
Stad: Eryaman
13.30 - Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928
Stad: Osmangazi Üniversitesi
13.30 - Anagold 24 Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor
Stad: Erzincan 13 Şubat Şehir
13.30 - Çorluspor 1947 - Manisa FK
Stad: General Basri Saran
13.30 - Uğur Okulları İstanbulspor - Alanya 1221 Futbol
Stad: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
13.30 - Menemen FK - Çimentaş Elazığspor
Stad: Menemen İlçe
13.30 - Solwie Energy Fatih Karagümrük - Sarıyer
Stad: Atatürk Olimpiyat
13.30 - İskenderunspor - Tire 2021 FK
Stad: Kırıkhan İlçe
13.30 - Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı
Stad: Aktepe
15.30 - Karşıyaka - MKE Ankaragücü
Stad: Alsancak Mustafa Denizli
18.00 - TÜMOSAN Konyaspor - Kepezspor
Stad: MEDAŞ Konya Büyükşehir
20.30 - Bursaspor - Artı Değer Vanspor
Stad: Yüzüncü Yıl Atatürk
5 ARALIK 2024 - PERŞEMBE:
13.00 - Central Hospital Ümraniyespor - E Koleji Isparta 32 Spor
Stad: Spoint İnşaat Ümraniyespor
13.30 - Ankara Demirspor - GMG Kastamonuspor
Stad: TCDD Ankara Demirspor
13.30 - Karaman FK - Esenler Erokspor
Stad: Yeni Karaman
15.30 - Atakaş Hatayspor - Osmaniyespor
Stad: Mersin
18.00 - Çaykur Rizespor - Silivrispor
Stad: Çaykur Didi
20.30 - Gaziantep FK - Batman Petrolspor
Stad: Gaziantep
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları tamamlanmasının ardından, 5. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirilecek.
6 Aralık 2024 tarihinde yapılacak olan kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kura çekimi saat 14.30'da başlayacak ve A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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