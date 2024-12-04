Haber Tarihi: 04 Aralık 2024 18:29 - Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 18:29

ZTK 4. ve 5. eleme turu maçları ne zaman, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı başlıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki futbolseverler, bu hafta düzenlenecek maçları heyecanla bekliyor. Kupada yer alan 58 takım, 4. turda tek maçlı eleme usulüyle karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eleme maçları ne zaman başlayacak, hangi kanal yayınlayacak merak ediliyor. Kupada 5. tur kur çekimi ise heyecanla bekleniyor.

ZTK 4. ve 5. eleme turu maçları ne zaman, hangi kanalda?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu heyecanı başlıyor! Yarın başlayacak olan bu turda, 35 takım 3. eleme turunu geçerek bir üst tura çıkmaya hak kazanırken, Trendyol Süper Lig ve alt liglerden takımlar da mücadeleye dahil olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu 4. turda mücadele eden 58 takımın hangi gün, hangi saatte karşılaşacaklarını açıkladı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu yarın itibariyle başlıyor. 4. turda 3. eleme turunu geçen 35 kulüp ve Süper Lig, 1. Lig ile 2. Lig takımlarından toplamda 58 ekip mücadele edecek.

Müsabakalarda takımlar seri başı sistemine göre yer alacak ve maçlar tek maçlı eliminasyon usulüyle oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu maçları 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre, maçlar farklı saatlerde yapılacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇ PROGRAMI

4 ARALIK 2024 - ÇARŞAMBA:

13.00 - Corendon Alanyaspor - Fethiyespor
Stad: Gain Park

13.30 - Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor
Stad: Erzurum Kazım Karabekir

13.30 - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor
Stad: Mersin

13.30 - Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor
Stad: Sincan 15 Temmuz Milli Birlik

13.30 - Amed Sportif Faaliyetler - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK
Stad: Diyarbakır

13.30 - 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK
Stad: Of İlçe

13.30 - Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor
Stad: Eryaman

13.30 - Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928
Stad: Osmangazi Üniversitesi

13.30 - Anagold 24 Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor
Stad: Erzincan 13 Şubat Şehir

13.30 - Çorluspor 1947 - Manisa FK
Stad: General Basri Saran

13.30 - Uğur Okulları İstanbulspor - Alanya 1221 Futbol
Stad: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

13.30 - Menemen FK - Çimentaş Elazığspor
Stad: Menemen İlçe

13.30 - Solwie Energy Fatih Karagümrük - Sarıyer
Stad: Atatürk Olimpiyat

13.30 - İskenderunspor - Tire 2021 FK
Stad: Kırıkhan İlçe

13.30 - Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı
Stad: Aktepe

15.30 - Karşıyaka - MKE Ankaragücü
Stad: Alsancak Mustafa Denizli

18.00 - TÜMOSAN Konyaspor - Kepezspor
Stad: MEDAŞ Konya Büyükşehir

20.30 - Bursaspor - Artı Değer Vanspor
Stad: Yüzüncü Yıl Atatürk

5 ARALIK 2024 - PERŞEMBE:

13.00 - Central Hospital Ümraniyespor - E Koleji Isparta 32 Spor
Stad: Spoint İnşaat Ümraniyespor

13.30 - Ankara Demirspor - GMG Kastamonuspor
Stad: TCDD Ankara Demirspor

13.30 - Karaman FK - Esenler Erokspor
Stad: Yeni Karaman

15.30 - Atakaş Hatayspor - Osmaniyespor
Stad: Mersin

18.00 - Çaykur Rizespor - Silivrispor
Stad: Çaykur Didi

20.30 - Gaziantep FK - Batman Petrolspor
Stad: Gaziantep

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları tamamlanmasının ardından, 5. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirilecek.

6 Aralık 2024 tarihinde yapılacak olan kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kura çekimi saat 14.30'da başlayacak ve A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.


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