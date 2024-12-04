ZTK 4. ve 5. eleme turu maçları ne zaman, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu heyecanı başlıyor! Yarın başlayacak olan bu turda, 35 takım 3. eleme turunu geçerek bir üst tura çıkmaya hak kazanırken, Trendyol Süper Lig ve alt liglerden takımlar da mücadeleye dahil olacak.



Türkiye Futbol Federasyonu 4. turda mücadele eden 58 takımın hangi gün, hangi saatte karşılaşacaklarını açıkladı.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu yarın itibariyle başlıyor. 4. turda 3. eleme turunu geçen 35 kulüp ve Süper Lig, 1. Lig ile 2. Lig takımlarından toplamda 58 ekip mücadele edecek.



Müsabakalarda takımlar seri başı sistemine göre yer alacak ve maçlar tek maçlı eliminasyon usulüyle oynanacak.



Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu maçları 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programa göre, maçlar farklı saatlerde yapılacak.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇ PROGRAMI



4 ARALIK 2024 - ÇARŞAMBA:



13.00 - Corendon Alanyaspor - Fethiyespor

Stad: Gain Park



13.30 - Erzurumspor FK - Ayvalıkgücü Belediyespor

Stad: Erzurum Kazım Karabekir



13.30 - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor

Stad: Mersin



13.30 - Sincan Belediyesi Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor

Stad: Sincan 15 Temmuz Milli Birlik



13.30 - Amed Sportif Faaliyetler - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK

Stad: Diyarbakır



13.30 - 1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK

Stad: Of İlçe



13.30 - Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor

Stad: Eryaman



13.30 - Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928

Stad: Osmangazi Üniversitesi



13.30 - Anagold 24 Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor

Stad: Erzincan 13 Şubat Şehir



13.30 - Çorluspor 1947 - Manisa FK

Stad: General Basri Saran



13.30 - Uğur Okulları İstanbulspor - Alanya 1221 Futbol

Stad: Esenyurt Necmi Kadıoğlu



13.30 - Menemen FK - Çimentaş Elazığspor

Stad: Menemen İlçe



13.30 - Solwie Energy Fatih Karagümrük - Sarıyer

Stad: Atatürk Olimpiyat



13.30 - İskenderunspor - Tire 2021 FK

Stad: Kırıkhan İlçe



13.30 - Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı

Stad: Aktepe



15.30 - Karşıyaka - MKE Ankaragücü

Stad: Alsancak Mustafa Denizli



18.00 - TÜMOSAN Konyaspor - Kepezspor

Stad: MEDAŞ Konya Büyükşehir



20.30 - Bursaspor - Artı Değer Vanspor

Stad: Yüzüncü Yıl Atatürk



5 ARALIK 2024 - PERŞEMBE:



13.00 - Central Hospital Ümraniyespor - E Koleji Isparta 32 Spor

Stad: Spoint İnşaat Ümraniyespor



13.30 - Ankara Demirspor - GMG Kastamonuspor

Stad: TCDD Ankara Demirspor



13.30 - Karaman FK - Esenler Erokspor

Stad: Yeni Karaman



15.30 - Atakaş Hatayspor - Osmaniyespor

Stad: Mersin



18.00 - Çaykur Rizespor - Silivrispor

Stad: Çaykur Didi



20.30 - Gaziantep FK - Batman Petrolspor

Stad: Gaziantep



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları tamamlanmasının ardından, 5. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirilecek.



6 Aralık 2024 tarihinde yapılacak olan kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kura çekimi saat 14.30'da başlayacak ve A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.







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