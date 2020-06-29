Ziraat Bankası çalışma saatleri, Ziraat bankası açılış kapanış mesai

Ziraat Bankası ne zaman açılacak, Ziraat bankası saat kaçta açılacak sorusunun yanıtı açılış ve kapanış saatinin kaç olduğu ilgili Türkiye vatandaşları arasında merak konusu. Türkiye'nin en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası kaçta açılacak merak edenler bulunuyor ve işlerini bu saatlere göre planlamaya çalışıyorlar.Bunun sebebi koronavirüs sebebiyle bankaların açılış kapanış saatlerinin farklı olabilmesidir. Bankaların açılış ve kapanış saatleri her zaman merak konusu olmuştur. Bunun sebebi insanların bankalara erkenden giderek saatlerini ve vakitlerini doğru değerlendirme isteğidir.Ziraat Bankası açılış saati 09:00'dur. Akşam üzeri saat 17:00'ye kadar açık olan Ziraat Bankası hafta içi günlerinde gizmetten vermektedir.. ATM, internet, mobil bankacılık kanalları ve müşteri iletişim merkezleri üzerinden EFT ve havale işlemlerini belirli süreliğine ücretsiz hale getiren banka, günlük minimum para çekme limitini de 5 bin liraya çıkardı.Banka, toplantıları sınırlayarak dijital kanallar üzerine taşıdı. Operasyonel süreçlerin devamlılığı için belirli alanlardaki ekipleri bölerek farklı lokasyonlarda çalışmalarını sağlayan banka, 18 Mart itibarıyla tüm birimlerde imkan dahilinde ve belirli oranlarda uzaktan çalışma modeline geçti. Ziraat Bankası Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor 09.00 - 17.00Vakıfbank Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor?09.00 - 17.00Halkbank Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor?09.00 - 17.00Garanti Bankası Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor?09.00 - 17.00Akbank Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor?12.00-17.00Denizbank Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor?09.00 - 17.00Türkiye İş Bankası Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor?12.00 - 17.00 (11 Mayıs'tan itibaren 09.00-17.00)TEB Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor?12.00 - 17.00QNB Finansbank Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor?12.00-17.00Ziraat Bankası, müşterilerin sağlığını ön planda tutarak dijital kanalları kullanmalarını tavsiye etti.ATM, internet, mobil bankacılık kanalları ve müşteri iletişim merkezleri üzerinden EFT ve havale işlemlerini belirli süreliğine ücretsiz hale getiren banka, günlük minimum para çekme limitini de 5 bin liraya çıkardı.Ziraat Bankası, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.Akbank, salgının yayılımında en önemli etkenlerden biri olan teması en aza indirmek için önemli tedbirler aldı.Bu kapsamda, bankacılık işlemleri yapılırken öncelikli olarak Akbank Mobil, Akbank Internet, ATM'ler ve 444 25 25 numaralı Akbank Müşteri İletişim Merkezi'ni kullanmayı öneren banka, nakit ihtiyaçları için bir ay süreyle ATM'lerden kartla günlük ücretsiz para çekme limitini 5 bin liraya, ATM ile temas etmeden Akbank Mobil QR kodu ile günlük ücretsiz para çekme limitini de 5 bin liraya yükseltti.Banka, toplantıları sınırlayarak dijital kanallar üzerine taşıdı. Operasyonel süreçlerin devamlılığı için belirli alanlardaki ekipleri bölerek farklı lokasyonlarda çalışmalarını sağlayan banka, 18 Mart itibarıyla tüm birimlerde imkan dahilinde ve belirli oranlarda uzaktan çalışma modeline geçti.Uzaktan çalışma imkanı olmayan bazı şubelerde ise çalışanlara dönüşümlü olarak idari izin veren banka, şube çalışma saatlerinde değişikliğe giderek şubelerin çalışma saatini bugünden itibaren 09.00 ile 17.00 olarak belirledi.İş Bankası şubeleri, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olmak üzere normal çalışma saatlerinde hizmet verecek. Bankanın alışveriş merkezi, havalimanı ve kurum içi şubeleri de aynı tarih itibarıyla hizmete açılacak.Bununla birlikte, kısıtlamaların devam ettiği görece daha riskli illerde gerekli hallerde toplum sağlığını korumaya yönelik farklı tedbirler alınabilecek.Alternatif Bank, virüs salgını nedeniyle bankacılık hizmetlerini tüm şubelerde 12.00-17.00 saatleri arasında sunmaya başladı.ATM'lerden günlük para çekme limitini 3 bin liraya yükselten banka, 17 Mart itibarıyla internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden EFT ve havale işlemlerini bir ay süreyle ücretsiz hale getirdi.Denizbank, şubelerin çalışma saatini 09.00 ile 17.00'a çekti.DenizBank, bankacılık işlemlerinin 7/24 MobilDeniz, internet şubesi, DenizKartım ve fastpay gibi dijital kanallardan, ATM'lerden veya 0850 222 0 800'ü arayarak iletişim merkezlerinden gerçekleştirilebileceğini kaydetti.Garanti BBVA, çalışma saatini bugünden itibaren 09.00 ile 17.00 olarak değiştirdi.Banka, müşterilerinin finansal işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmesi için yeni bir değerlendirmeye kadar ATM'lerden günlük para çekme limitlerini en yüksek tutar olarak 5 bin liraya çıkarttı.Banka, genel müdürlük, bölge müdürlüğü veya şube gibi tüm lokasyonlarda hizmet veren ve Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan risk grubunda bulunan tüm çalışanlarına idari izin kullandırırken, çalışanlarının büyük bir kısmına da 17 Mart Salı gününden itibaren teknolojik altyapısı hazırlanmış şekilde mesailerini uzaktan erişim modeliyle evlerinden sürdürmelerine imkan tanıdı.Halkbank, müşterilerinin sağlığını ön planda tutarak bankacılık işlemlerini şubelere gitmeden, mobil, internet şubesi, Bank24'ler ve Halkbank Dialog kanallarından 7/24 kolaylıkla gerçekleştirebileceğini duyurdu.İnternet şubesi ve Halkbank mobilden gerçekleştirilen EFT ve havale işlemlerini ücretsiz hale getiren banka, Bank24'lerden kartla ve Halkbank mobil karekodla günlük 5 bin liraya kadar para çekebilme imkanı sağladı.Halkbank, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.QNB Finansbank, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid-19 salgını yurt dışında gündem olmaya başladığından bu yana önlem olarak birçok uygulama başlattı.QNB Finansbank tarafından yapılan açıklamada, bankanın 09.00 ile 17.00 arasında çalışacağına yer verildi.Banka, hamile ve kronik rahatsızlığı olan çalışanlara idari izin verdi, çocuğu olan ve bakacak kimse olmadığı için izin isteyen çalışanlara taleplerine göre iş akışı bağlantılı izin vererek gerekli kolaylıkları sağladı.Şubelerin lobi alanına kontrollü sayıda müşteri alarak işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan banka, şube çalışanlarının sağlığını korumak adına, şube trafiğinin gerektirdiği kadar çalışan kalacak şekilde planlamalar yaptı.Banka, çalışanların geri kalanının evden çalışacak veya idari izinli sayılacak şekilde yönlendirmelerini gerçekleştirdi.Bu süreçte müşterileri ATM'ye yönlendirme ve alternatif kanallar olan cep şubesi, internet şubesi ve çağrı merkezlerini kullanma konusunda teşvik eden banka, ayrıca ATM'lerden kartla ve karekodla günlük para çekme limitlerini müşterilerin işlem kolaylığı için geçici olarak 5 bin liraya çıkardı.Şekerbank, müşterilerin ve çalışanların sağlığını güvence altına almak ve hizmet sürekliliğini temin etmek üzere hayata geçirdiği uygulamalar kapsamında şube çalışma saatlerini 12.00-17.00 olarak değiştirdi.Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan risk grubunda bulunan tüm çalışanlarla toplu mekanlardaki kişi sayısını azaltma hedefine yönelik olarak çalışanların büyük bir kısmı uzaktan erişim yöntemiyle mesailerini evden sürdürürken, tüm müşteri ziyaretleri ve dışarıda yapılması planlanan toplantılar durdurularak görüşmeler telekonferans veya video konferans platformlarına taşındı.Şekerbank, internet şubesi ve Şeker Mobil Şube'den yapılacak EFT ve havale işlemlerini de 30 Nisan'a kadar ücretsiz hale getirdi.TEB, Covid-19 etkileri kapsamında resmi makamların aldığı karar ve önlemler doğrultusunda gerekli tedbirleri hayata geçirdi.Şubelerden dün itibarıyla 12-00-17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmeye başlayan banka, şube içerisi ve bekleme alanlarını düzenli olarak hijyenik malzemelerle temizleyerek sağlıklı bir ortam sağlıyor. Banka, ATM'lerde günlük para çekme limitini geçici olarak 3 bin liraya yükseltti.TEB, müşterilerin bankacılık işlemlerini hızlıca yapabilmesi için öncelikli olarak mobil bankacılık uygulamaları CEPTETEB ile CEPTETEB İŞTE, internet şubesi ve ATM'lerin kullanılmasını öneriyor.VakıfBank, salgın kapsamında hem müşterileri hem de çalışanlarına yönelik birtakım tedbirler yürürlüğe koydu. Banka şubeleri 09.00-17.00 saatlerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecek.Banka, mobil, internet bankacılığı, mobil asistan, ATM ve çağrı merkezi kanallarından yapılacak EFT ve havale işlemlerini 21 Nisan'a kadar ücretsiz hale getirdi.Nakit ihtiyaçları için ATM'lerden günlük 5 bin liraya kadar ücretsiz para çekebilme imkanı sağlayan banka, ATM'ler üzerinden kartsız para yatırma işlemlerini adet ve tutar sınırı olmaksızın ücretsiz yaptı.VakıfBank, şubelerdeki yoğunluğu ve kişilerin birbiriyle olan temasını da asgari düzeyde tutmak adına, gerekli aksiyonları hayata geçirdi.Yapı Kredi, küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden Covid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederek Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nca alınan önlemlere ek pek çok koruyucu önlem ve kararı uygulamaya aldı.Müşterilerin ve çalışanların sağlığı için alınan koruyucu önlemler çerçevesinde, dünden itibaren tüm şubelerinden hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyuran Yapı Kredi, bankacılık işlemlerinin öncelikli olarak Yapı Kredi Mobil'den, Yapı Kredi İnternet Şubesi'nden, müşteri iletişim merkezinden ve ATM'lerden yapılabileceğini belirtti.Banka, tüm eğitimleri, toplantıları, etkinlik ve organizasyonları, seyahat gerektiren çalışmaları ikinci bir karara kadar erteledi.Bankada çalışanların büyük bir kısmı, 17 Mart'tan itibaren teknolojik altyapısı hazırlanmış şekilde, mesailerini uzaktan erişim modeliyle evlerinden sürdürüyor. Banka, şubelerde parayla teması bulunan tüm çalışanların eldivenle çalışmasını zorunlu hale getirdi.Şube çalışma saatlerini eski düzenine alan bankalar, şube çalışanlarını dönüşümlü olarak evden ve şubeden çalışması gibi önlemlerine devam ediyor. Öte yandan TBB'nin 22 Mart'taki tavsiye kararına uyan bazı bankalarda ise şubeler yarım gün hizmet vermeye devam edecek.