Yusuf Sarı takas olacaktı, kurtarıcı oldu

Başakşehir maçında Trabzonspor'a üç puanı getiren Yusuf Sarı'nın Efecan Karaca transferinde takasta kullanılmak istendiği belirtildi.

Haber; Sabah
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Yusuf Sarı takas olacaktı, kurtarıcı oldu
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21 Şubat 2021 11:04
Başakşehir maçında oyuna girdikten 1 dakika sonra attığı golle Trabzonspor'a üç puanı getiren Yusuf Sarı'nın devre arasında az daha takımdan ayrılacağı ortaya çıktı.

Efecan'a karşılık Alanyaspor'a takasta teklif edilen Yusuf'un bavulunu bile topladığı ancak görüşmeler olumsuz sonuçlanınca takımda kaldığı belirtildi. Geçen sezon 12 maçta ilk 11'de oynayan Yusuf Sarı bu sezon ise sadece 1 kez bunu başarabildi.


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