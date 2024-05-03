Yusuf Kavaklı hoca hasta mı? Yusuf Kavaklı'nın hocanın hastalığı nedir?

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral ile Cuma sohbetleri programını sunan Yusuf Kavalı hocanın son halini görenler gözlerine inanamayarak Yusuf Kavaklı hasta mı sorusu hakkında bilgi almak istediler. Peki ama Yusuf Kavaklı ne kanseri? İşte Yusuf Kavaklı hakkında detaylar...



Yusuf Kavaklı'nın hocanın hastalığı nedir?



Beyaz TV'de her Cuma günleri Nur Viral ile Cuma sohbetleri programına çıkan Yusuf Kavaklı hocanın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler. En son yer aldığı programda saçlarını dökülmüş bir halde ekranlara çıkan hocanın son sağlık durumu programı yakından takip edenlerce sorgulanmaya başlandı.



İlerleyen yaşının getirmiş olduğu bazı sorunlar nedeniyle sağlık problemleri yaşadığı gözlemlenen Yusuf Kavaklı hocada saç dökülmesi de dikkatlerden kaçmadı.



Yusuf Kavaklı Hasta Mı?



İlerleyen yaşı nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı tahmin edilen Kavaklı hoca hasta mı diye sevenleri merak etmeye başladı.



Yusuf Kavaklı hoca uzun süredir bir rahatsızlıkla mücadele ediyor.



Programın bugünkü bölümünde ağır bir ilaç kullandığını, bu nedenle saçlarının dökülmeye başladığını açıkladı.

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