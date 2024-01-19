Haber Tarihi: 19 Ocak 2024 18:09 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 18:09

Yurtiçi kargo çalışma saatleri 2024: Yurtiçi cumartesi açık mı? | Yurtiçi kargo hafta sonu açık mı, çalışıyor mu?

Yurtiçi kargo çalışma saatleri 2024: Yurtiçi kargo cumartesi-pazar açık mı? | Yurtiçi kargo hafta sonu açık mı, çalışıyor mu? 2024 Yurtiçi kargo çalışma saatleri, kargo işlemlerini yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2024 Yurtiçi çalışma saatleri, öğle arası açılış ve kapanış saati bilgisi hakkında detaylarını derledik. Kargo gönderimi, fatura yatırma, para çekme, para yatırma, posta gönderimi ve alımı yapmak isteyenler için Yurtiçi saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor sorusunun detayları da belli oldu. Peki, Yurtiçi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, 2024 Yurtiçi çalışma saatleri ve öğle arası bilgileri

Yurtiçi kargo çalışma saatleri 2024: Yurtiçi cumartesi açık mı? | Yurtiçi kargo hafta sonu açık mı, çalışıyor mu?
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"Yurtiçi kargo hafta sonu-cumartesi pazar günü açık mı, ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor?" gibi sorular postanelerde işi olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2024 Yurtiçi kargo açılış ve kapanış saatleri, işlemlerini gerçekleştirmek üzere şubelere gidecek olan pek çok vatandaşın için öenm arz ediyor. Yurtiçi kargo şubelerinde öğle arasına denk gelmek istemeyen vatandaşların soruşturduğu Yurtiçi kargo saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusu, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. İşte, Yurtiçi kargo çalışma saatleri 2024 bilgileri
YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri herhangi bir şube ya da muhite göre farklılık göstermezler. Şirket genelinde standart bir çalışma saati prosedürü vardır. 2024 yılında Yurtiçi Kargo hafta içi çalışma saatleri sabah 09.00 ile akşam 18.00 arasındadır. Cumartesi çalışma saatleri ise 09.00 ile 17.00 arasındadır.

YURTİÇİ KARGO KAÇTA AÇILIYOR?

En merak edilen sorulardan biri de şüphesiz ki Yurtiçi Kargo'nun açılış saatleridir. Özellikle kargosunun çabuk ulaşmasını isteyen müşteriler sabah saatlerinde Yurtiçi Kargo şirketinin açılış saatini gözlemektedir. Yurtiçi Kargo hafta içi ve cumartesi günü saat 09.00'da mesaiye başlamaktadır.

YURTİÇİ KARGO KAÇTA KAPANIYOR?

Yurtiçi Kargo firması hafta içi tüm şubelerde akşam 18.00'de mesaiye son vermektedir. Ancak cumartesi günleri kargo firmasının kapanış saati bir saat kadar erken olup saat 17.00'dır.

YURTİÇİ KARGO HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ


Yurtiçi Kargo hafta içi saat 09.00 ile 18.00 arasında hizmet vermektedir.

YURTİÇİ KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

Özellikle yoğun iş ve okul temposuna sahip olan kişilerin sıklıkla sorduğu sorulardan biri de Yurtiçi Kargo'nun hafta sonları çalışıp çalışmadığıdır. Yurtiçi Kargo cumartesi günü 09.00 ile 17.00 arasında hizmet vermektedir. Pazar günleri ise kargo şirketi kapalıdır.

YURTİÇİ KARGO HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Yurtiçi Kargo hafta sonu sadece cumartesi günü hizmet sunmaktadır. Cumartesi kargo şirketi 17.00'a kadar açıktır.

YURTİÇİ KARGO HAFTA SONU KAÇA KADAR DAĞITIM YAPIYOR?

Yurtiçi Kargo hafta içi saat 09.00'dan 18.00'a kadar dağıtım yapmaktadır. Hafta sonu ise sadece cumartesi günü dağıtım yapmakta Pazar günleri ise hizmet vermemektedir. Cumartesi günleri saat 13.00 ile 17.00 arasında kargo dağıtım ve gönderim işlemleri yalnızca şubelerden yapılmaktadır. 09.00 ile 13.00 saatleri aralığında ise kargonuz adresinizden teslim alınabilir.

Yurtiçi Kargo Dağıtım Saatleri:

Hafta içi: 09.00 – 18.00

Hafta sonu: 09.00 – 17.00

YURTİÇİ KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi kargo hafta sonu sadece cumartesi günü hizmet sunmaktadır. Cumartesi günü ise Yurtiçi Kargo saat 09.00'dan 17.00'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

YURTİÇİ KARGO ÖĞLE ARASI SAATİ

Yurtiçi Kargo'da öğle molaları mevcuttur. Ancak öğle molaları müşteriyi etkilememektedir.

YURTİÇİ KARGO MESAİ SAATLERİ

Yurtiçi Kargo mesai saatleri tüm şubeler için aynı saat aralığındadır. Kargo hizmetleri saat 09.00 ile 18.00 arasında sağlanmaktadır. Cumartesi günü mesai saatinin bitişi 17.00 olup çalışma saatinin başlangıcı hafta içiyle aynıdır.

YURTİÇİ KARGO ŞUBEYE TESLİM SAAT KAÇA KADAR YAPILIYOR?

Yurtiçi Kargo şubelerine gönderilerinizi hafta içi 18.00'a ve cumartesi günleri 17.00'a kadar teslim edebilirsiniz.

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