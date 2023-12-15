YTAK nedir? Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi nedir?

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Yatırımlara Merkez Bankası kaynaklı ucuz ve uzun vadeli kredi programı olan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi yeniden yapılandırılmasının ardından ilk başvurular 20 Aralık'ta alınmaya başlanacak.Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK), Merkez Bankası tarafından finanse edilen ve banka aracılığıyla kullandırılan bir kredi programıdır. YTAK programı, Haziran 2020'de başlatılmış olup stratejik öneme sahip, teknoloji ağırlıklı ve ithal edilen ürünlerin yerli üretimi gibi kriterlere bağlı olarak verilmektedir.İlk tahsislerin 110 milyar TL'ye kadar ulaştığı açıklanmış ve turizm yatırımları için 30 milyar TL'lik kaynak ayrılmıştır. Ayrıca, 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesindeki yatırımlar için 15-20 milyar TL dolayında bir kaynak ayrıldığı duyurulmuştur.YTAK programı, 2023 Haziran'ında göreve başlayan yeni ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası tarafından yeniden yapılandırılmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre projelerin değerlendirilmesi yapılarak Teknoloji/Stratejik Puan (TSP) sistemi getirilmiş ve bu puanlara göre faiz uygulaması başlatılmıştır.Merkez Bankası, üç yıl için toplamda 300 milyar TL tahsis etmiş ve Bakanlık tarafından belirlenen kriterlere uygun projeler için başvurular alınmaya başlanmıştır.En az 1 milyar TL tutarında yatırım projeleri başvurabilir.Tahsis edilen kredi eşit taksitler halinde çekilebilir, ilk altı ayda yüzde 10'u verilebilir.Bir firmaya en fazla 5 milyar TL tahsis edilebilir ve toplam yatırımın en fazla yüzde 70'i YTAK kredisi ile finanse edilebilir.Projelerin belirli bir oranda öz kaynağa dayalı olması şarttır.YTAK kredileri 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli olup, faiz oranı alınan puana göre yüzde 15 ile yüzde 30 arasında değişebilir.Başvurular Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılır ve projeler, belirlenen kriterlere göre değerlendirilerek TSP puanı alır.YTAK programı, yatırımların rekabetçiliğini artırmayı, teknolojik kapasiteyi güçlendirmeyi ve ekonomik ölçekte katkı sağlamayı amaçlamaktadır. "Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ" bu süreçte referans alınan bir belgedir.