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Young: "LeBron gözlerimde en iyisi, Lakers da şampiyonluk favorim!"

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, Los Angeles Lakers'ı şampiyonluk favorisi olarak söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, Los Angeles Lakers'ı şampiyonluk favorisi olarak söyledi.

Young, kendisine göre LeBron'un "en büyük oyuncu" olduğunu ve Lakers'ın sezon devam ederse şampiyonluğu kazanacağını düşündüğünü belirtti.

2020 NBA şampiyonluğunu kimin kazanacağı sorulduğunda, Young tereddüt etmedi:

"Lakers, kesinlikle. LeBron farklı bir görevdeydi. Bu şimdiye kadar gördüğüm en çılgınca şeydi. O yüzden gözlerimdeki en iyisi o."

NBA sezonu askıya almadan önceki son maçlarında Lakers, Brooklyn Nets'e 104-102 yenilmeden önce, dört maç üst üste kazanmıştı ve son 16 maçın da 13'ünü kazanmıştı.


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