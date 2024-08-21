Young Boys-Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşı karşıya geliyor. Young Boys deplasmanından avantajlı skorla dönmek isteyen sarı-kırmızılılarda gözler İcardi, Torreira, Mertens gibi yıldız oyunculara çevrildi. Young Boys - Galatasaray mücadelesini Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak. Galatasaray, 2024-2025 sezonunda ligde oynadığı 2 maçı da kazanırken kritik karşılaşma öncesinde moral depoladı. Peki Young Boys - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Young Boys - Galatasaray maçı bugün mü, ne zaman? İşte, Devler Ligi mücadelesine ilişkin son bilgiler…



YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde özellikle Manchester United ve Bayern Münih karşılaşmalarında gösterdiği performansla dikkat çeken Galatasaray, başarılarına bir yenisini daha eklemek için sahaya çıkıyor.



Young Boys ve Galatasaray arasındaki mücadeleye Bern kentindeki Wankdorf Stadyumu ev sahipliği yaparken karşılaşma 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak.



Karşılaşmayı Alman Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.



YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?



Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesi şifresiz olarak ekranlara gelecek. Çarşamba günü oynanacak kritik mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu.



Galatasaray, tur için İsviçre'den avantajlı skorla dönmeyi hedeflerken Young Boys - Galatasaray mücadelesi TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.



MUHTEMEL 11



Galatasaray: Muslera-Jelert-Nelsson-Abdülkerim-Dubois-Torreira-Sara-Ziyech-Mertens-Kerem Aktürkoğlu-Icardi.



UEFA ÜLKE PUANI İÇİN KRİTİK GÜN



Yeni sezonda Türkiye'yi Avrupa'da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir temsil ediyor. Geçtiğimiz sezonu ülke sıralamasında 9: basamakta tamamlayan Türkiye, sıralamada Çekya'nın gerisine düştü. Çek Cumhuriyeti takımları 2024-2025 sezonunda ülke puanına 2.800 puanlık katkı yaparken temsilcilerimiz ise Avrupa'da 1.700 puan topladı.



Galatasaray, Young Boys karşısında iki karşılaşmayı da kazanarak ülke puanını artırmayı hedefliyor.



GALATASARAY'DA EKSİKLER BELLİ OLDU



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakalarında yedek kulübesindeki yerini alamayacak.



Sarı-kırmızılılarda milli yıldız, Kaan Ayhan cezası, Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.



Transfer görüşmeleri yaptığı için ligdeki Hatayspor ve Konyaspor maçlarında oynamak istemeyen Wilfried Zaha'nın da yarınki karşılaşmada süre alması beklenmiyor.



Üst solunum enfeksiyonu nedeniyle Konyaspor maçında oynayamayan sol bek Derrick Köhn'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.



MÜCADELENİN HAKEMLERİ AÇIKLANDI



Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.



Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Christian Dingert ile yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak.



YOUNG BOYS TEK GALİBİYET ALABİLDİ



Sarı-siyahlı takım, İsviçre Süper Lig'nde henüz galibiyet alamadı.



İsviçreli 55 yaşındaki teknik direktör Patrick Rahmen'in çalıştırdığı Young Boys, 5. haftası geride kalan ligde 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Attığı 6 gole karşılık kalesinde 13 gol gören Bern temsilcisi, 12 takımlı ligde 11. sırada yer aldı.



Young Boys, bu sezonki tek galibiyetini İsviçre Kupası'nda amatör lig takımı Printse-Nendaz'ı 10-0 yenerek elde etti.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: