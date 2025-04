'You' Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor? Goldberg Dönüyor!

Netflix'in resmi açıklamasına göre, "You" dizisinin 5. ve final sezonu 24 Nisan 2025 Perşembe günü tüm bölümleriyle birlikte yayınlanacak. İzleyiciler, Joe Goldberg'in hikayesine bu sezon nokta koyacaklar.



Final Sezonunda Neler Bekleniyor?



Dördüncü sezonun sonunda Londra'dan New York'a geri dönen Joe, bu kez eşi Kate ile birlikte yeni bir hayata başlamış gibi görünse de karanlık geçmişi ve içindeki saplantılı dürtüler onu bırakmayacak. New York'a dönüşüyle birlikte geçmişinden gelen hayaletlerle yüzleşmek zorunda kalacak olan Joe için işler hiç de kolay olmayacak.



Final sezonunda Penn Badgley'i Joe Goldberg rolünde izlemeye devam edeceğiz. Charlotte Ritchie ise Kate Lockwood karakteriyle geri dönüyor. Madeline Brewer, Anna Camp ve Griffin Matthews gibi yeni isimler de kadroya dahil oldu.



"You"un final sezonu, Joe Goldberg'in karmaşık ve tehlikeli dünyasına unutulmaz bir nokta koymaya hazırlanıyor. Bu karanlık ve sürükleyici hikayenin nasıl sonlanacağını merakla bekliyoruz. 24 Nisan'ı takvimlerinize işaretleyin!

