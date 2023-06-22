Haber Tarihi: 22 Haziran 2023 16:25 - Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2023 16:25

YKS soruları çalındı mı 2023? YKS iptal olur mu?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) 3 milyon 527 bin 463 aday iyi bir üniversiteye girmek için başvurdu. Birçok öğrenci gece gündüz çalıştı. Ancak 2023 YKS sorularının çalındığı ve internet üzerinden satıldığı iddia edildi. Peki, 2023 YKS soruları çalındı mı? ÖSYM'den açıklama

YKS soruları çalındı mı 2023? YKS iptal olur mu?
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ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınava bu yıl rekor başvuru yapıldı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre 3 milyon 527 bin 463 aday YKS'ye katılmak için başvuruda bulundu. Ancak 2023 YKS sorularının çalındığı ve internet üzerinden satıldığı iddia edildi.
27 Mayıs'ta internet ortamından başlayan ilanlar ve konuşmalar 10 Haziran'da sınava bir hafta kala zirveye çıktı. Birçok forumda başlıklar açıldı.

Dark Web'de Agora Market isimli kullanıcının 2023 YKS sorularını 7 dolardan sattığı belirtildi. TYT sorularının 3 bin dolardan AYT sorularınında 4 bin dolardan satıldığı iddia edildi.

Bazı forumlarda geçen yazışmalar da iddiaları güçlendirir nitelikte. Forumlarda soruları satın aldığı iddia edilen bazı kullanıcıların birbirlerini uyardığı görüldü.

Sınav sorularının fullenmemesi gerektiği, kitapçığın üzerinde işlem yapılmasının elzem olduğu uyarıları dikkat çekti.

Sınav sorularını 7 bin dolara alan bazı kullanıcıların da yarı fiyatına başka sınava girecek isimlere sattığı forumdaki yazışmalara yansıdı. (Kaynak: KRT)

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "YKS soruları sınavdan önce satıldı iddiası" doğru değildir. Sınav dönemlerinde öğrencilerin moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileme amaçlı dolaşıma sokulan bu ve benzeri manipülasyonlara itibar etmeyiniz." denildi.


İddialar sosyal medyada gündem oldu. 

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