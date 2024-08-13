Haber Tarihi: 13 Ağustos 2024 17:04 - Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 17:04

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024-ÖSYM | YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak?

ÖSYM, YKS yerleştirme sonuçlarını adayların erişimine açtı. Üniversite okuma hayaliyle YKS sınavlarına katılan adaylar tercih sonuçlarını sorgularken herhangi bir üniversite ve bölüme yerleşemeyen veya yeniden tercih yapmak isteyen adaylar, ek tercihler için araştırmalarını hızlandırdı. Peki YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? İşte 2024 YKS ek tercih tarihleri...

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2024-ÖSYM | YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak?
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Yaklaşık 3 milyon adayın katılım sağladığı YKS sınavının ardından üniversiteye gitmek isteyenler için sürecin sonuna yaklaşılıyor. Tercih sürecinin 25 Temmuz Perşembe günü başlamasının ardından yerleştirme sonuçları 13 Ağustos Salı günü itibarıyla erişime açıldı. Böylece ek tercihler için dearaştırmalar hızlandı. Peki ÖSYM YKS 2. tercihler ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

ÖSYM YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS'ye katılan 3 milyondan fazla adaydan ek tercihleri bekleyenler için geri sayım devam ediyor. 25 Temmuz Perşembe günü başlayan tercih döneminde sonuçlar heyecanla bekleniyor. YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları bilgisini içeren 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı. Üniversiteye giriş aşamasında yapılan ek tercihlerin tarihlerine ilişkin de ÖSYM tarafından resmi bir bilgi paylaşılmadı.

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirme işlemleri, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.Ek yerleştirmeler için açılan kontenjanlar, üniversite kayıt işlemlerinin ardından açıklanmakla birlikte süreç şöyle ilerleyecek:

YÖK, kayıt yaptırılmayan bölümleri ÖSYM'ye bildirecek.

ÖSYM tercih kılavuzu yayımlayacak.

ÖSYM'nin kılavuzunda adaylar güncel üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını görüntüleyebilecek.

YKS ek yerleştirme kılavuzuna ilişkin ÖSYM tarafından bilgilendirme yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.

2022 Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2022-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.

Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.

Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu
Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.

2022-YKS ek yerleştirmelerde tercih yapabilmeniz için 2022-YKS yerleştirme puanınızın hesaplanmış olması gerekmektedir.
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