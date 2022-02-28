Yeni Malatyaspor'da istifa kararı

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da bir istifa yaşandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'da istifa kararı
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28 Şubat 2022 16:46
Yeni Malatyaspor Kulübünde yönetim kurulu üyesi Aziz Yalçınkaya'nın sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediği bildirildi.

Sarı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu üyemiz Aziz Yalçınkaya, sağlık sorunlarından dolayı görevinden affını istemiştir. Aziz Yalçınkaya'ya kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, sağlıklı bir ömür dileriz." ifadesi kullanıldı.

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