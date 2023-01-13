Yeni ekmek fiyatları zam, normal ekmek ne kadar oldu? (13 Ocak Cuma)

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EKMEK HANGİ MALZEMELERDEN YAPILIR?



Ekmek genel anlamda hamur işleri nasıl yapılırsa o şekilde üretilebilir. Ekmek yapmak için un veya benzeri Mısır, arpa, buğday, çavdar unlarıyla da ekmek yapılabilir.











Ekmek zam haberleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Fırıncılar ekmeğe zam yapılacağını öngörüyor ve yeni zamların açıklanacağını bekliyor. Ekmek zammı olarak bilinen ekmekteki fiyat artışının bir çok farklı nedenden dolayı olabileceği konuşuluyor.Normal ekmek 125 gr: 1,25 TLKepek ekmeği 125 gr: 1,25 TLNormal ekmek: 3,5 TLNormal ekmek: 1,25 TLKepekli ekmek: 1,50 TLEkmek, tahıl unundan yapılmış hamurun fırında, sacda veya tandırda pişirilmesiyle yapılan yiyecek anlamına gelmektedir.Evde istediğiniz gibi ekmek yapabilirsiniz. Ekmek yapımı ve ekmek tarifleri normal somun ekmek tarifi olarak detaylı olarak bakılıyor ve tarifi araştırılıyor. Normal ekmek yapmanın bir kaç püf noktası bulunuyor. İşte ekmek tarifi:6,5 - 7 su bardağı un2,5 su bardağı ılık su1/2 su bardağı ılık süt1 paketinstant maya3 tatlı kaşığı toz şeker2 tatlı kaşığı tuz- Derin bir kabın içerisine ılık süt, ılık su, instant maya ve toz şekeri alın. Güzelce karıştırın ve birkaç dakika bekletin.- Ardından üzerine tuzu ekleyin. Unu eleyerek azar azar ilave edin. Bu aşamada unu kontrollü bir şekilde ilave etmeye özen gösterin.- Ardından güzelce yoğurun ve ele yapışmayan bir hamur elde edin.- Ardından üzerini streç film yardımıyla hava almayacak şekilde kapatın ve oda sıcaklığında 1 - 1,5 saat kadar dinlendirin.- Dinlenen ve iki katına çıkan hamuru 2 eşit parçaya bölün.- Tezgahı hafifçe unlayarak bezelere somun ekmek şeklini verin.- Pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine ekmekleri aktarın. Orta kısmına bıçak yardımıyla çizik atın.- Üzerini çok hafif unlayın ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırının içerisine içi su dolu ısıya dayanıklı bir kap koyun.- Ardından ekmeğinizi fırınlayın. Yaklaşık 30 -35 dakika kadar üzeri kızarıp kabuğu çıtırlaşana kadar pişirin. Ardından çıkarıp dinlendirin.- Çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra afiyetle tüketin.