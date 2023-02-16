Haber Tarihi: 16 Şubat 2023 02:12 - Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2023 02:12

Yeni Çamoluk Otomotiv nerede? Yeni Çamoluk Otomotiv 50 milyar TL bağış yaptı mı?

Türkiye tek yürek kampanyası için televizyon kanallarının yaptığı canlı yayına katılan Yeni Çamoluk Otomotiv 50 milyar TL bağışladığını söylemesi ile bir anda Türkiye gündemine oturdu. Peki Yeni Çamoluk Otomotiv kimdir, Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kim, Yeni Çamoluk Otomotiv 50 milyar TL bağış detayları haberimizde.

Yeni Çamoluk Otomotiv nerede? Yeni Çamoluk Otomotiv 50 milyar TL bağış yaptı mı?
Abone Ol
Yeni Çamoluk Otomotiv 50 milyon TL bağışı ile Türkiye gündemine oturdu. Yapılan bağış rakamına herkes şaşırırken 50 milyon Türk Lirası olarak söylenen bağışı yapan kişiler merak uyandırdı.
Vatandaşlar Yeni Çamoluk Otomotiv adına yapılan bağışın kim tarafından yapıldığına ilişkin soruların cevabı belli oldu. Yeni Çamoluk Otomotiv sahipleri Hamit Duras canlı yayında 50 milyar lira olarak söylenen bağışın eski paraya göre söylendiğini, bağışın ise 50 bin Türk Lirası olarak yapıldığı belirtildi.

YENİ ÇAMOLUK OTOMOTİV NEREDE

Faliyetlerini İstanbul'un Bağcılar semtinde sürdüren Yeni Çamoluk Otomotiv ikinci el oto alım satım işiyle uğraşan bir firma olarak çalışıyor.



YENİ ÇAMOLUK OTOMOTİV SAHİBİ KİMDİR?

Türkiye Tek Yürek kampanyasında adını duyuran Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi Hamit Duras olarak sosyal medyada açıklama yaptı.

TÜRKİYE TEK YÜREK YAYINI NEDİR?

Büyük depremin ardından ulusal televizyon kanalları ortak bir yardım yayını kararında buluştu. 'Türkiye tek yürek' sloganıyla alınan bu programa birçok ünlü isim katıldı.

Bu özel günde ATV, Star TV, Show TV, Kanal D, FOX TV, TRT ve Kanal 7 televizyonları aynı çatı altında buluştu.

Yayın daha önce açıklandığı gibi Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılıyor.


'Türkiye Tek Yürek' TEKYÜREK yazıp 1866'ya mesaj göndererek AFAD'a 50 TL bağışta bulunulabilir.

'Türkiye Tek Yürek' TEKYÜREK yazıp 2668'e mesaj göndererek Kızılay'a 50 TL bağışta bulunulabilir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Barcelona'nın Bartomeu dönemiyle ilgili yeni skandal La Liga Barcelona'nın Bartomeu dönemiyle ilgili yeni skandal
Dört büyük kulüp başkanı yardım kampanyasına katıldı! Galatasaray Dört büyük kulüp başkanı yardım kampanyasına katıldı!
Dortmund tek golle avantajı kaptı Şampiyonlar Ligi Dortmund tek golle avantajı kaptı
Real Madrid'den evinde farklı galibiyet Real Madrid Real Madrid'den evinde farklı galibiyet
Benfica, deplasmanda rahat kazandı! Şampiyonlar Ligi Benfica, deplasmanda rahat kazandı!
City, deplasmanda Arsenal'i mağlup etti Premier Lig City, deplasmanda Arsenal'i mağlup etti
Emrecan Uzunhan Antalyaspor'la anlaştı Transferler Emrecan Uzunhan Antalyaspor'la anlaştı
Yeni Çamoluk Otomotiv nerededir, sahibi kimdir? 50 Milyar TL bağış yapan şirket Gündem Yeni Çamoluk Otomotiv nerededir, sahibi kimdir? 50 Milyar TL bağış yapan şirket
50 milyar TL bağış yapan Yeni Çamoluk Otomotiv kimdir sahibi nereli Gündem 50 milyar TL bağış yapan Yeni Çamoluk Otomotiv kimdir sahibi nereli
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray, Sam Adekugbe transferi için anlaştı
2
Galatasaraylılar, Volkan Demirel'i alkışladı
3
Beşiktaş, Josef de Souza'nın ayrılık talebini kabul etti!
4
Günay Güvenç'in yeni adresi netleşti!
5
Fenerbahçe, Lemos'u gönderdi!
6
Beşiktaş'tan ayrılık hamlesi; N'Koudou
7
Trabzon masada diye G.Saray çekildi!

SON HABERLER

yukarı ok