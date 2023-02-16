Yeni Çamoluk Otomotiv nerede? Yeni Çamoluk Otomotiv 50 milyar TL bağış yaptı mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Yeni Çamoluk Otomotiv 50 milyon TL bağışı ile Türkiye gündemine oturdu. Yapılan bağış rakamına herkes şaşırırken 50 milyon Türk Lirası olarak söylenen bağışı yapan kişiler merak uyandırdı.Vatandaşlar Yeni Çamoluk Otomotiv adına yapılan bağışın kim tarafından yapıldığına ilişkin soruların cevabı belli oldu. Yeni Çamoluk Otomotiv sahipleri Hamit Duras canlı yayında 50 milyar lira olarak söylenen bağışın eski paraya göre söylendiğini, bağışın ise 50 bin Türk Lirası olarak yapıldığı belirtildi.Faliyetlerini İstanbul'un Bağcılar semtinde sürdüren Yeni Çamoluk Otomotiv ikinci el oto alım satım işiyle uğraşan bir firma olarak çalışıyor.Türkiye Tek Yürek kampanyasında adını duyuran Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi Hamit Duras olarak sosyal medyada açıklama yaptı.Büyük depremin ardından ulusal televizyon kanalları ortak bir yardım yayını kararında buluştu. 'Türkiye tek yürek' sloganıyla alınan bu programa birçok ünlü isim katıldı.Bu özel günde ATV, Star TV, Show TV, Kanal D, FOX TV, TRT ve Kanal 7 televizyonları aynı çatı altında buluştu.Yayın daha önce açıklandığı gibi Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılıyor.'Türkiye Tek Yürek' TEKYÜREK yazıp 1866'ya mesaj göndererek AFAD'a 50 TL bağışta bulunulabilir.'Türkiye Tek Yürek' TEKYÜREK yazıp 2668'e mesaj göndererek Kızılay'a 50 TL bağışta bulunulabilir.