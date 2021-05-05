Yelkende TUYEP öğreticisi ve eğitmeni kursu çevrim içi düzenlenecek

Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programı (TUYEP) Öğreticisi ve Eğitmeni Kursları'nın teorik dersleri çevrim içi yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yelkende TUYEP öğreticisi ve eğitmeni kursu çevrim içi düzenlenecek
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05 Mayıs 2021 13:28
Türkiye Ulusal Yelken Eğitim Programı (TUYEP) Öğreticisi ve Eğitmeni Kursları'nın teorik dersleri çevrim içi düzenlenecek.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10-14 Mayıs tarihlerinde çevrim içi düzenlenecek kursa katılmak için 6 Mayıs Perşembe gününe kadar başvuru yapılabilecek.

D4 Dingi Öğreticisi ve Eğitmeni Kursu, Berk Uzel ile Gürbüz Arıkan'ın, RS4 Rüzgar Sörfü, Dorukhan Özarslan'ın, Uçurtma Sörfü dersleri ise Ogan Tüzel eğitmenliğinde verilecek.

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