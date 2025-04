Yarısı Bizden Kampanyası Nedir? Yarısı Bizden Kampanyası Ödeme Şartları ve Planı

İstanbul'da meydana gelen en büyüğü 6.2 olan peş peşe depremlerin ardından vatandaşlar depreme karşı nasıl riskli yapılarını nasıl dönüştüreceğini araştırıyor. Bu nedenle İstanbul'da kentsel dönüşümü amaçlayan 'Yarısı Bizden' kampanyası bir kez daha gündeme geldi. Riskli binaların yıkılması ve yerine depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesini amaçlayan projede; ev sahiplerine 700 bin TL'ye kadar kredi ve hibe desteği verilirken, kiracılara da 100 bin TL taşınma desteği veriliyor ve başvuru sırasında herhangi bir şart aranmıyor. İşte, "Yarısı Bizden Kampanyası"na dair bilinmesi gereken tüm detaylar...



YARISI BİZDEN KAMPANYASI NEDİR?



Yarısı Bizden kampanyası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, riskli yapıların dönüştürülmesini teşvik etmeyi amaçlayan bir konut dönüşüm kampanyasıdır. Kampanya kapsamında, belirlenen riskli bölgelerdeki mevcut konutlarını yıkarak yerine yeni ve depreme dayanıklı konut inşa etmek isteyen vatandaşlara devlet tarafından finansal destek sağlanmaktadır. Temel amaç, özellikle deprem kuşağında yer alan şehirlerdeki güvensiz yapı stokunu azaltmak ve vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına kavuşmasına yardımcı olmaktır. Yarısı Bizden kampanyası, Türkiye'nin depremle mücadele stratejisinin önemli bir parçasıdır.



YARISI BİZDEN KAMPANYASI HİBE DESTEĞİ NE KADAR?



'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında hak sahiplerine destek ödemeleri yapılıyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi veriliyor.



Aynı şekilde bu ödemeden iş yerleri de yararlanabiliyor. Bir iş yeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi veriliyor.



YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Yarısı Bizden kampanyasına başvurmak isteyen vatandaşların belirli şartları taşıması gerekmektedir. Kampanyanın genel başvuru şartları şu şekilde;



YARISI BİZDEN KAMPANYASI ÖDEME ŞARTLARI VE PLANI NEDİR?



Yarısı Bizden kampanyasının en çok merak edilen kısmı ise ödeme şartları ve planıdır. Kampanya kapsamında sağlanan finansal destek, genellikle yeni yapının maliyetinin belirli bir oranını (kampanya adından da anlaşılacağı üzere yarısını) kapsamaktadır. Ancak, bu destek doğrudan nakit olarak verilmemekte, belirli bir ödeme planı çerçevesinde ve inşaatın ilerleme seviyesine göre kullandırılmaktadır. Yarısı Bizden kampanyası ödeme şartları ve planı genel olarak şu şekilde;



Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak.



Kişi, kentsel dönüşüme giren binasını yeniledikten sonra ödeme yapmaya başlayacak. Yani ruhsat tarihinden 24 ay sonra ödeme başlayacak ve 10 yıla kadar vade uygulanacak. Bununla beraber, ilk yıl taksitlerde faiz uygulanmayacak, sonraki yıllarda ise kalan borç miktarı her yıl ocak ayında yıllık TÜFE artışının yarısı oranında güncellenerek kalan taksit sayısına bölünecek.



YARISI BİZDEN KAMPANYASINA KİMLER KATILABİLİR?



Kampanya dahilinde kredi için gelir şartı aranmıyor bu nedenle hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak.



KİRACILARA TAŞINMA DESTEĞİ VERİLECEK



Yarısı Bizden kampanyası dahilinde kiracıları da destek sağlanacak. Bu kapsamda taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira taşınma desteği verilecek. Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı bu desteği alacak.



KAMPANYA HANGİ ŞARTLARDA GEÇERSİZ?



Projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde kampanyadan faydalanılamayacaktır. 1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmış ise kampanyadan faydalanılamayacaktır.

