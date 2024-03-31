Yargı bu akşam var mı, yok mu, ne zaman? 31 Mart Pazar Kanal D yayın akışı listesi!

Ekranların sevilen dizisi Yargı, yeni bölümü ile her Pazar akşamı ekranlara geliyor. 31 Mart yerel seçimler için Türkiye sandık başına gitti. Seçim yasağının kalkmasıyla birlikte sonuçlar da yayınlanmaya başlayacak. Bunun yanı sıra sevilen diziler seçim nedeniyle yayınlanacak mı merak ediliyor. Yargı da bunlardan biri. Peki Yargı bu akşam var mı? Yargı yeni bölüm ne zaman? İşte Kanal D yayın akışı 31 Mart 2024 Pazar!



YARGI BU AKŞAM VAR MI?



31 Mart yerel seçim nedeniyle bugün bazı kanallar 2024 yerel seçim özel ortak yayınları yapacaklar. Seçim programı nedeniyle Yargı yeni bölüm yayın akışında yer almıyor.



KANAL D YAYIN AKIŞI 31 MART



08:30 Konuştukça



09:30 Set Ekstra



09:45 Magazin D Pazar



12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi



13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı



14:30 Arka Sokaklar



16:00 Seçim Özel



02:00 Arka Sokaklar

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