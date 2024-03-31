Haber Tarihi: 31 Mart 2024 19:47 - Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2024 19:47

Yargı bu akşam var mı, yok mu, ne zaman? 31 Mart Pazar Kanal D yayın akışı listesi!

Yargı bu akşam var mı, yok mu? 31 Mart Pazar akşamı programları kanalların TV yayın akışı listeleriyle belli oldu. Bugün (31 Mart Pazar) milyonlarca seçmen, yerel seçimler için sandık başına gitti. Oy sayım işleminin başlaması ve seçim yasaklarını kalkmasıyla, seçim sonuçları 2024 ekranlardan takip edilecek. Bununla birlikte sevilen dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak konusu oldu. Peki Yargı bu akşam yayınlanacak mı? Yargı yeni bölüm ne zaman, neden yok? 31 Mart Pazar Kanal D yayın akışı listesi!

Yargı bu akşam var mı, yok mu, ne zaman? 31 Mart Pazar Kanal D yayın akışı listesi!
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Ekranların sevilen dizisi Yargı, yeni bölümü ile her Pazar akşamı ekranlara geliyor. 31 Mart yerel seçimler için Türkiye sandık başına gitti. Seçim yasağının kalkmasıyla birlikte sonuçlar da yayınlanmaya başlayacak. Bunun yanı sıra sevilen diziler seçim nedeniyle yayınlanacak mı merak ediliyor. Yargı da bunlardan biri. Peki Yargı bu akşam var mı? Yargı yeni bölüm ne zaman? İşte Kanal D yayın akışı 31 Mart 2024 Pazar!

YARGI BU AKŞAM VAR MI?

31 Mart yerel seçim nedeniyle bugün bazı kanallar 2024 yerel seçim özel ortak yayınları yapacaklar. Seçim programı nedeniyle Yargı yeni bölüm yayın akışında yer almıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI 31 MART

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Arka Sokaklar

16:00 Seçim Özel

02:00 Arka Sokaklar
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