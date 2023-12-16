Haber Tarihi: 16 Aralık 2023 12:57 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 12:57

Yalı Çapkını 51. bölüm fragmanı izle - Yalı Çapkını 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını 51. bölüm fragmanı, izleyiciyi heyecanlandırıyor! Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi, her hafta izlenme rekorları kırarak büyük ilgi görüyor. Yalı Çapkını takipçileri, yeni bölüm olan 52. fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını merakla bekliyor. Peki, Yalı Çapkını 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yalı Çapkını 51. bölüm fragmanı izleme ekranı

Yalı Çapkını 51. bölüm fragmanı izle - Yalı Çapkını 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Yalı Çapkını 50. bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Afra Saraçoğlu; Mert Ramazan Demir; Çetin Tekindor'un yer aldığı dizide Yalı Çapkını bu hafta yaşananlardan sonra Ferit tekrar çizim yapmaya başlar. Seyran'ın peşini de bırakmaz. Dizinin bu akşamki bölümünü izleyenler "Yalı Çapkını'nda 51. bölümünde neler olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor...

YALI ÇAPKINI 51. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 51. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra haberimizde yer alacak.

YALI ÇAPKINI 50. BÖLÜMDE NELER OLDU

Halis'in Pelin'i eve getirmesi ve Ferit'in Pelin ile fotoğraflarının yayınlanması, Seyran'ı daha da çok kırar.

Ferit ise iyice çıkışsız kalır. Suna, İfakat'in lafından çıkmazken; Kaya'yı da yönlendirmeye devam eder.

Gülgün'ün evi terk etme kararına sinirlenen Orhan, kendisinden beklenmeyecek bir hamle yapar.

Nükhet, yaptığı açıklamayla hem Halis hem de Kaya'yı karşısına alır.

Ece ve Nihan'ın Seyran'a koşulsuz desteği devam eder.

Ferit ise çalışmaya karar verir ve çizimleri beğeni kazanır.

Öte yandan Kazım, yeni planını uygulamaya koyar.
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