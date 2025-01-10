Yabancı VAR'ın maliyeti belli oldu!

Türk futbolunda 'yabancı VAR' dönemi geçen sezonun ardından yeniden başlıyor. Yabancı VAR hakemlerinin TFF'ye maliyeti de belli oldu.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Yabancı VAR'ın maliyeti belli oldu!
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10 Ocak 2025 11:36
Son güncelleme 10 Ocak 2025 12:17
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini açıklarken, yurt dışından gelecek hakemlerin maliyetleri de ortaya çıktı.

HT Spor'da yer alan habere göre; yabancı VAR hakemlerinin federasyona 5 aylık maliyetinin yaklaşık 720 bin Euro olacağı belirtildi.

AYLIK 18 BİN EURO

Yabancı VAR hakemlerin ortalama 2 bin euro maaş alacağı belirtilirken, 9 hakemin aylık maliyeti 18 bin euroyu buluyor.

Uçuş maliyetleri, konaklama ve diğer masrafların gözönüne alınmasıyla 5 ay sonunda 720 bin euroluk bir faturanın ortaya çıkacağı aktarıldı.

TFF, yabancı VAR'ın ligin ikinci yarısından itibaren kullanılacağını geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi duyuruyla açıklamıştı.


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